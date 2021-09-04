TCDD'nin yeni genel müdürü 5 ay önce kurumla 40 milyon avroluk anlaşma yapmış

Türkiye Cumhuriyeti Devlet Demiryolları Genel Müdürü ve Yönetim Kurulu Başkanı Ali İhsan Uygun, Cumhurbaşkanı Kararnamesiyle görevinden alınırken, göreve Sun Group Yönetim Kurulu Başkanı Abdülkerim Murat Atik getirilmişti.

1993'ten bu yana ticari faaliyet gösteren şirketin Yönetim Kurulu Başkanı Atik'in 2 Nisan 2021'de Kapadokya Ekspresi ile başlayacak Türkiye'nin ilk "Yataklı Lüks Tren Turu" projesini imzaladığı ortaya çıktı.

Cumhurbaşkanlığı Yatırım Ofisi aracılığıyla, Global merkez ofisi Japonya'da bulunan HIS Türkiye ile Sun Group arasında gerçekleştirilen sözleşmenin ilk yatırım bedelinin 40 milyon avro olduğu açıklanmıştı.

Bakanlıktan ilk özel yolcu taşıma lisansını almışlar

Atik imzaların atıldığı gün şu açıklamayı yapmıştı:

"28 Aralık 2020'de Ulaştırma Bakanlığı'ndan Türkiye'nin ilk özel yolcu taşıma lisansını demiryolları için almış olduk. Yolcu taşımacılığı alanında ilk Özel Demiryolu Tren İşletmecisi Yetki Belgesini alarak bu alanda faaliyetlerimize başladık. Japon HIS Global şirketi ile birlikte Kapadokya Kapadokya Ekspresi adı ile 40 milyon avro tutarındaki yatırımla turizm amaçlı yataklı tren işletmeciliği için çalışmalarımızı başlatmış bulunuyoruz.

Bu Kapadokya Ekspresi ile başlayacağımız bu serüvende kullanacağımız araçlarımız birer 5 yıldızlı otel şeklinde olacak, hepsi yataklı vagonlardan oluşacak. Her bir kompartımanda 5 yıldızlı otel standartları olacak."