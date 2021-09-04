TCDD'nin yeni genel müdürü 5 ay önce kurumla 40 milyon avroluk anlaşma yapmış

Türkiye Cumhuriyeti Devlet Demiryolları Genel Müdürü ve Yönetim Kurulu Başkanı Ali İhsan Uygun, Cumhurbaşkanı Kararnamesiyle görevinden alınırken, göreve Sun Group Yönetim Kurulu Başkanı Abdülkerim Murat Atik getirilmişti.
1993'ten bu yana ticari faaliyet gösteren şirketin Yönetim Kurulu Başkanı Atik'in 2 Nisan 2021'de Kapadokya Ekspresi ile başlayacak Türkiye'nin ilk "Yataklı Lüks Tren Turu" projesini imzaladığı ortaya çıktı.
Cumhurbaşkanlığı Yatırım Ofisi aracılığıyla, Global merkez ofisi Japonya'da bulunan HIS Türkiye ile Sun Group arasında gerçekleştirilen sözleşmenin ilk yatırım bedelinin 40 milyon avro olduğu açıklanmıştı.
Bakanlıktan ilk özel yolcu taşıma lisansını almışlar
Atik imzaların atıldığı gün şu açıklamayı yapmıştı: