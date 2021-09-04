Erdoğan TCDD Genel Müdürünü görevden aldı

TCDD Genel Müdürü ve Yönetim Kurulu Başkanı Ali İhsan Uygun, görevden alındı.

Haber Merkezi

Türkiye Cumhuriyeti Devlet Demiryolları Genel Müdürü ve Yönetim Kurulu Başkanı Ali İhsan Uygun, Cumhurbaşkanı Kararnamesiyle görevinden alındı. 

Ali İhsan Uygun'dan boşalan göreve Sun Group Yönetim Kurulu Başkanı Abdülkerim Murat Atik getirildi.

Haber

TCDD'nin 2020 yılı zararı yüzde 50 arttı, 4 milyara dayandı