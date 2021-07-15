TCDD'nin 2020 yılı zararı yüzde 50 arttı, 4 milyara dayandı

Cumhuriyet Halk Partisi İzmir Milletvekili ve KİT Komisyonu CHP Grubu sözcüsü Atila Sertel’in kurumun son üç yıllık zararına ilişkin sorusunu yanıtlayan TCDD Genel Müdürü Ali İhsan Uygun, “Teşekkülümüz 2018 yılı zararı 2 milyar 557 milyon 962 bin 517 TL, 2019 yılı zararı 2 milyar 546 milyon 895 bin 95 TL, 2020 yılı zararı ise 3 milyar 866 milyon 423 bin 656 TL’dir” dedi. Genel Müdür Uygun, 2021 yılında ise 3 milyar 259 milyon 135 TL zarar beklediklerini açıkladı.

Özelleştirmek için zemin oluşturma girişimi

Kurumdaki kayıp kaçaklar nedeniyle 194 yıllık kurumun adeta kevgire döndüğünü ifade eden Atila Sertel, şunları söyledi:

“194 yıllık TCDD tarihinde bütçesine oranla hiç böyle zarar etmemiştir, dersek yanlış olmaz. Ama AKP politikası; ‘önce kurumları sonra tüm kadroları ele geçir. Kar eden kuruluşları zarar ettir. Sonra da ‘zarar ediyor’ diye özelleştir.’ Umuyor ve diliyorum ki TCDD için de böylesine sinsi bir plan yürütülmüyordur. Köklü bir geçmişi olan kurum; yarım kalan ihalelerden, ücret alınamayan araziler, binalar, düşük kiralar, uzun yıllardır tamamlanamayan projeler, üç liralık işin 10 liraya yaptırılmasından dolayısıyla yanlış yönetim, hesapsız işler ve bir takım usulsüzlükler nedeniyle her yıl milyarlarca lira zarar ediyor. Örneğin Van Gölü Feribot ihalesinden dolayı kurumun 494 bin Avro alacağı var, tahsil edemiyor. Örneğin; kurumun İstanbul Hadımköy’de kendine ait 107 parseli var. Burası işgal edilmiş durumda ve buradaki 104 fabrikadan kira alamıyor. Örneğin kurumun bin 549 adet taşınmazı var ama kira bedelleri oldukça düşük, kiraları yükseltemiyor. Örneğin Kapıkule sınır kapısında bulunan TCDD binası Bulgar taşımacılık şirketine verilmiş ancak 2017 yılından beri 181 bin 718 Avro’ya ulaşan kira alacağı tahsil edilemiyor. Bu örnekleri çoğaltmak mümkün. Dolayısıyla tüm bu yanlışlar ve usulsüzlükler giderildiğine kurumun kar etmesinin kaçınılmaz olduğunu düşünüyorum. Bunu da bizim iktidarımızda tüm halkımız görecek. Yandaşlara ve ranta akıtılan musluklar kesildiğinde bütün KİT'ler yeniden ayağa kalkacak."

TCDD’nin bitirilemeyen projelerinin kurumun üzerinde ciddi bir yük oluşturduğunu dile getiren CHP İzmir Milletvekili Atila Sertel, 2019 yılında bitmesi gereken 12 projenin halen bitirilemediğini vurguladı. Sertel, “2010 yılında başlatılan Kayaş-Ankara-Sincan hattının yeniden inşa edilmesine yönelik proje 11 yıldır sürüyor. Yine 2020 yılında bitirilmesi öngörülmüş olan 14 proje de halen devam ediyor. Ankara-İzmir YHT projesi, Ankara-Sivas YHT projeleri de halen tamamlanamayan büyük projeler arasında. Her bitirilemeyen proje kurumu zaman ve para kaybına sokuyor” dedi.