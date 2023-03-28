TCDD: Depremin demir yolu ulaşımına maliyeti 15,3 milyar lira

6 Şubat tarihli Kahramanmaraş merkezli depremlerde 184 kilometre kara yolu, 1275 kilometre demir yolu ile 17 tarihi köprü hasar gördü. Türkiye Cumhuriyet Devlet Demir Yolları (TCDD) Genel Müdür Yardımcısı İsmail Hakkı Murtazaoğlu, hatlarda ve TCDD yapılarında oluşan toplam hasarın 15,3 milyar TL'ye mal olduğunu açıkladı.

DHA'nın haberine göre; TBMM Deprem Araştırma Komisyonu, AKP Afyonkarahisar Milletvekili Veysel Eroğlu başkanlığında toplandı. Komisyon üyeleri, Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı'na bağlı genel müdürlük ve başkanlıkların sunumlarını dinledi. Strateji Geliştirme Başkanı Yunus Emre Ayözen, deprem sonrasında şu ana kadar 807 milyon 119 bin TL harcama yapıldığını söyledi. Ayözen, harcanması ön görülen toplam miktarın hasar gören yapıların tekrar rehabilite edilmesiyle 34 milyar 932 milyon lira olduğunu aktardı. Ayözen, deprem bölgesinden bugüne kadar yaklaşık 449 yolcu treniyle 77 bin yolcunun tahliye edildiğini, 90 yük treniyle de 1466 vagon yardım malzemesinin bölgeye ulaştırıldığını söyledi.

Ayözen, deprem bölgesinden gerçekleştirilen uçuşlar hakkında, "Devlet Hava Meydanları İşletmesi (DHMİ) bölgede bulunan 9 havalimanının ilk etapta 8'iyle, sonrasında Hatay Havalimanı'nın da onarılmasıyla birlikte 9 havalimanımızla 13 bin 254 iç hat ve 1765 dış hat olmak üzere 15 bin 19 uçuşla 1 milyon 327 bin 229 yolcumuza bu bölgede hizmet vermiştir. 16 bin 411 ton da yardım malzemesini yine hava yolu marifetiyle bölgeye ulaştırdık" dedi.

'184 kilometre etkilendi'

Karayolları Genel Müdürü Abdulkadir Uraloğlu, "Deprem bölgesindeki yol ağımız 9 bin 176 kilometre ve bunun 184 kilometresi depremden etkilendi. Yine, Türkiye genelindeki otoyol ağımızın yüzde 18'i bu bölgede, onun da 61 kilometrelik bir kesimi etkilendi. 711 kilometre tünelin 66 kilometresi bu bölgede ve bunun da 17,3 kilometrelik bir bölümü depremden etkilendi. Köprülerin de 5,1 kilometrelik bir kesimi de depremden etkilendi. Biz, toplam 3 bin 284 makineyi bölgeye gönderdik. Yine, bu makinelerle beraber 4 bin 865 personeli de deprem bölgesine intikal ettirmiş olduk. Bölgede 17 tane tarihi köprümüz de etkilendi, bunlar da Karayolları sorumluluğunda olduğu için bunları da ayrı bir değer olarak buraya koyduk. Toplam 243 köprünün 17 tanesi etkilendi. İlk etapta bunlarda çok alınması gereken önlemler yok; ancak restorasyon projelerini hazırlıyoruz. Bunlara da gerekli müdahaleleri yapacağız" diye konuştu.

'63 kilometrede çalışmalar devam ediyor'

TCDD Genel Müdür Yardımcısı İsmail Hakkı Murtazaoğlu da depremin etkilediği 11 ilden geçen toplam 1275 kilometrelik bir demir yolu hattının depremden etkilendiğini söyledi. Murtazaoğlu, "İkinci depremin ardından tekrar kontroller yapılarak, hasar durumları tespit edilmiştir. Depremden etkilenen bu hat kesimlerinde altyapı ve üstyapıda kısmi yenileme ile bakım onarım çalışmaları yürütüldü. 1212 kilometrelik kesim tren trafiğine açıldı. Toplam 63 kilometrede ıslah ve bakım çalışmalarımız devam ediyor" dedi.

Depremden etkilenen illerde toplam 3 bin 624 personelin ihtiyaç durumuna göre görev yaptığını aktaran Murtazaoğlu, "Vagonlar depremzede vatandaşlarımızın barınma ihtiyacı için kullanıma açıldı. Gar ve istasyonlarda 6 bin depremzedeye barınma hizmeti verilmiştir. Deprem bölgesine 90 tren, 1466 vagon ile lojistik destek sağlanmıştır" ifadelerini kullandı.

'15,3 milyar TL bir maliyet ortaya çıktı'

Depremden etkilenen hatlarda ve TCDD binalarında ortaya çıkan zararlar hakkında da bilgi veren Murtazaoğlu, "Kahramanmaraş merkezli depremlerde hatlarda oluşan zarar yaklaşık 11,3 milyar lira. Yıkılan gar ve istasyon binaları ile diğer tesis binaların yapılması, hasarlı olanların bakım ve onarımı için yaklaşık 4 milyar TL olmak üzere toplam 15,3 milyar TL bir maliyet ortaya çıktı" dedi.