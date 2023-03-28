ILO: Deprem nedeniyle 658 bin kişi işsiz kaldı

Uluslararası Çalışma Örgütü (ILO) Türkiye ve Suriye’de depremler nedeniyle çok sayıda kişinin işini kaybettiğini belirterek, istihdam için acil önlemler alınması çağrısında bulundu.

DW Türkçe’nin haberine göre raporda acilen yeni istihdam olanaklarının oluşturulmaması halinde bölgede yoksulluk ve çocuk işçiliği risklerinin artacağı vurgulandı.

Rapora göre Türkiye’nin depremden etkilenen bölgelerinde en az 658 bin kişi artık geçimini sağlayamayacak durumda. 150 binden fazla işyeriyse kullanılamayacak hale geldi.

Depremin bilançosu

Bu arada cumhurbaşkanlığına göre depremlerin Türkiye ekonomisi üzerindeki toplam yükü 2 trilyon lira, yani yaklaşık 104 milyar dolar. Birleşmiş Milletler (BM) depremlerin faturasını 100 milyar dolardan fazla, CHP’yse 126 milyar dolar olarak hesaplamıştı.