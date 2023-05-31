TBMM'ye giremeyen Destici'den bakanlık açıklaması: 'Teklif gelirse değerlendiririz'

14 Mayıs'ta gerçekleştirilen 28. Dönem Milletvekili Seçimi'ne Cumhur İttifakı çatısı altında ayrı listeyle giren Büyük Birlik Partisi'nin (BBP) Genel Başkanı Mustafa Destici, aday olduğu İstanbul 1. Bölge'de milletvekili seçilmemişti.

TBMM'ye girememesinin ardından, Destici'nin cumhurbaşkanı yardımcılığı veya bakanlık görevine getirilebileceğine dair iddialar gündeme gelmişti.

"Anadolu Sohbetleri" isimli etkinlikte konuşan Destici, ne seçim öncesi ne de seçim sonrası söz konusu görevlere dair AKP'li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile konuşmadıklarını söyledi.

Kabineyi kurmanın, hükümeti oluşturmanın Cumhurbaşkanı'nın takdirinde olduğunu dile getiren Destici, "Böyle bir teklif gelirse parti kurullarımızda değerlendiririz. Devletimize, ülkemize hizmet etmek için siyaset yapıyoruz. Elbette hizmet etme noktasında imkan yakaladığımızda hizmetten kaçmayız. Ama dediğim gibi bununla ilgili görüşmemiz, konuşmamız olmamıştır" dedi.