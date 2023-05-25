Mustafa Destici açıkladı: Sinan Oğan'a Bakanlık verilecek mi?

Cumhur İttifakı üyesi BBP Genel Başkanı Mustafa Destici, Haber Global'de seçim gündemine dair soruları yanıtladı. Destici, "Herkes takdir ediyor ki, Türkiye terörle mücadelenin en kapsamlı yaşandığı, başarı elde edildiği bir süreci yaşıyor" dedi.

Bakanlık talebi oldu mu?

Mustafa Destici şöyle devam etti?

"Bizim ittifakımız pazarlık ittifakı değil. Ne Cumhurbaşkanı Yardımcılığı ne bakanlıkla ilgili konu gündemimize gelmedi. Bizim hedefimiz pazar günkü seçimleri kazanmak. Seçimlerden sonra Cumhurbaşkanımız bizleri davet edecektir, düşüncelerimizi alacaktır.

Ümit Özdağ ile mutabakat sonrası, Özdağ imzalandığını ama sadece CHP Genel Başkanı değil, Millet İttifakı Cumhurbaşkanı Adayı olarak imzaladığını söyledi ama Meral Akşener, CHP Genel Başkanı olarak imzaladığını, bakanlık verildiyse CHP'ye düşen bakanlıklardan verildiğini ifade etti.

'Yüzde 52'nin üzerinde oyla seçimi kazanacağız'

5,17'lik oyun 2,4'ü Ata İttifakı. Geriye 2,8 kalıyor. Bu da Sinan Oğan'ın oyu oluyor. O zaman bu iki partiden daha yüksek oyu geldi. Sinan Oğan'ın da açık desteği var. Bu matematik hesaptan bakıldığında çok rahat şekilde Cumhur İttifakı'nın yüzde 52'nin üzerinde oyla seçimi kazanacağını görüyorsunuz."