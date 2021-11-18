TBMM'de yolsuzluk tartışması: Soylu neyi koruyor?

TBMM Genel Kurulu’nda Mardin Büyükşehir Belediyesi’nin görevden alınan kayyumu Mustafa Yaman üzerinden “yolsuzluk” tartışması yaşandı. CHP Grup Başkanvekili Özgür Özel, “Bakana hediye veriyorum’ diye millete fatura kesenler... Kayyumların harami düzeni” dedi. HDP Grup Başkanvekili Meral Danış Beştaş ise “Mustafa Yaman hırsızlık yaparken İçişleri Bakanı Süleyman Soylu neden soruşturma izni vermiyor? Neyi koruyor? Hırsızlıkta beraber miydiler” diye sordu. AKP Grup Başkanvekili Cahit Özkan, “iftiraları reddediyoruz, özür dilemeye davet ediyoruz” dedi.

Özel: Bu tespihler, bu hediyeler ne oldu?

CHP Grup Başkanvekili Özgür Özel, şunları söyledi:

“Ben buraya faturaları koyacağım. Fırat Silver. İçişleri Bakanı gezerken ‘Sayın Bakanım, Sayın Bakanım, seni çok seviyorum, sana şu hediyeyi getirdim’ diye Süleyman Soylu'ya tespih veren dükkân. Faturası burada, 83 bin 500 lira. Anadolu Ajansı öyle bir geçmiş ki ‘Mardin esnafından Süleyman Soylu'ya büyük ilgi, hediye.’ Fatura millete. Bakın, Eyyüp Altun, Fırat Silver, İsmet Yılmaz'ın da adı geçiyor, Recep Tayyip Erdoğan'a 136 bin lira, Veysel Eroğlu'na 74 bin lira, yekûnler burada. Şimdi, bu kürsüye konuşma yapmaya ya Osman Aşkın Bak gelsin, İsmet Yılmaz gelsin, buradaki isimlerden biri gelsin, desin ki: ‘Biz böyle bir hediye aldık ya da almadık. Bu hediye bu para eder ya da etmez.’ Umarım almamışlardır. O zaman Süleyman Soylu'ya şunu soracağız: Sen bu kayyumu atadın, sonra mızrak çuvala sığmayınca görevden aldın da nasıl oluyor da oluyor hâlâ merkezde görev yapıyor, hâlâ maaş alıyor ve bu soruşturmanın ilerlemesine ve adaletin yerine gelmesine sen mani oluyorsun? Bunu yapmıyorsa bize gelin, soruşturmanın ayrıntılarını söyleyin.

Bu fatura, bu kurduğunuz düzen şu: Bakana hediye veriyorum diye millete fatura kesenler bir ordunun yiyemeyeceği kadar yemek faturalarını ‘iyi yönetmezler, şuraya buraya para aktarırlar’ diyerek el koyduğunuz kayyumların harami düzeni. Ben buraya bunları koyayım, almayacağım yanıma. Konuşmayı yapacak arkadaş buradan sorsun kendi arkadaşlarına. Dünya pahalısı bu tespihler, bu hediyeler ne oldu? Nereden ödendi? Yüzler nasıl kızarmıyor? O tespihler çekiliyor ama vatandaş da sabır taşı çekiyor seçime kadar.”

AKP'li Çakır: Yolsuzluk kimden gelirse gelsin tavrımız tavizsiz

AKP Milletvekili Ahmet Çakır, ise "Bazı belediye başkanlarının görevden alınması sık sık gündeme gelmektedir. İçişleri Bakanlığı’mızın raporuna göre, raporlara da yansıyan, görevden alınan belediye başkanlarıyla ilgili, belediye kaynaklarının terör faaliyetler kapsamında kullanıldığı, belediyelerin çeşitli pozisyonlarına terör örgütü mensuplarının yerleştirildiği ve bu kişilerin belediye işlerini gereği gibi yerine getirmediği tespit edilmiştir… Siyaset sahnesinde, yolsuzluk ve usulsüzlüklerle verdiği mücadeleyle var olan AK Parti hükûmetlerinin duruşu nettir; yolsuzluk kimden gelirse gelsin, tavrımız tavizsizdir" dedi.

HDP İstanbul Milletvekili Ali Kenanoğlu, “Kendi bakanınız yolsuzluk yaptı” tepkisini gösterdi. HDP Mardin Ebru Günay, “Merak etmeyin siz de hesap vereceksiniz. Çaldıklarınız çırptıklarınızla siz de hesap vereceksiniz. Çaldıklarınızın hesabını verin. Mardin yolsuzluktan geçilmiyor” dedi.

Beştaş: Süleyman Soylu neyi koruyor? Hırsızlıkta beraber miydiniz?

HDP Grup Başkanvekili Meral Danış Beştaş, söz alarak, şunları söyledi:

“Sevgili Selçuk Mızraklı'ya buradan da selam göndermek istiyorum. Seçildiği gün kayyum atanması talebini Valilik illetti. Bu bir gasptır. Şu anda elimizde tespihlerin, hediyelerin bini gırla, Sayın Özel anlattı. Şöyle dosyalar var, tespihin yolsuzlukla ne ilgisi var onu açıklayın. Mustafa Yaman hırsızlık yaparken İçişleri Bakanı Süleyman Soylu neden soruşturma izni vermiyor? Neyi koruyor? Hırsızlıkta beraber miydiler? Siz, halkın hakkını çalarken, 83 bin liraya tespih hediye alırken ve verirken, hâlâ Kızıltepe yolları yapılmamışken, halka hizmet yapılmamışken gelip burada böyle boş yalanlarla halkı uyutamazsınız. Siz o belediyenin kaynaklarını alıyorsunuz… AKP iktidarı, belediyenin kaynaklarına, halkın kaynaklarına el koyuyor, hırsızlık yapıyor.

Halk iradesini hırsızladığı gibi onların hakkı olan parayı da tespihle, kadayıfla, bin kişilik yemeklerle yiyor, bunu Türkiye yurttaşları duysun. Bizim belediye başkanlarımız hakkında açılan tüm davalar siyasidir. Vekili olduğum Siirt Belediyesi’nde on dokuz aydır belediye eş başkanlarımız ev hapsinde hâlâ savcı delil bulamadı, kayyum atadı ama ev hapsinde tutuyor, dava açamıyor. Hepsi objektif bir yargıyla bırakın yakalanmayı, kayyum atanmasını, sizin yargılanmanız gerekiyor. Evet, başta Süleyman Soylu olmak üzere izin vermediği için, yaman hırsız olmak üzere bütün kayyumlar hakkında hırsızlık, yolsuzluk, irtikâp, rüşvet, ihaleye fesattan soruşturma açın da görelim bu samimiyetinizi.”

'Bu isimlerin hepsi zan altında'

Özgür Özel yeniden söz alarak şöyle konuştu:

“Soylu, Mehmet Özhaseki, Recep Tayyip Erdoğan, Fikri Işık, İsmet Yılmaz, Veysel Eroğlu, Osman Aşkın Bak… Toplam 418 bin. 158 bin lira tespih, takı faturası. Bu nasıl olmazdı? Ben bunların alındığına da inanmıyorum ha, bu isimlerin buna tenezzül edeceğine; Süleyman Soylu eder de diğerleri etmez herhâlde. Ama şöyle bir şey var: Siyasi etik yasamız olsaydı. O yasa çıkmayınca şimdi bu isimlerin hepsi zan altında ve böyle bir yolsuzluk cepten çıkmış. Mesele, tespih cebe girmiş mi, girmemiş mi” diye sordu.

AKP'li Özkan: Soruşturma devam ediyor

AKP Grup Başkanvekili Cahit Özkan “Biz asla, bu ülkede hukuksuzluğa yanlışa ve vatandaşlarımızın hakkına hukukuna tecavüz eden hiçbir kamu görevlisini savunmadık. Bunun da yargısal ve disiplin süreçlerinden korunmasına müsaade etmeyiz. İlgili kayyum hakkında hem 4488 sayılı Memurlar ve Diğer Kamu Görevlilerinin Yargılanması Hakkındaki Kanun çerçevesinde hem de kendi kurumundaki disiplin soruşması devam etmektedir. Her iki soruşturmanın da AK Parti Grubu olarak takipçisiyiz. AK Parti Grubuna yapılan haksız iftiraları da reddediyoruz, iade ediyoruz, özür dilemeye davet ediyorum. Soruşturma devam ediyor” dedi.

Beştaş: Böyle bir pişkinlik olamaz

Yeniden söz alan Meral Danış Beştaş ise şunları söyledi:

“Bu ne pişkinlik ya, gerçekten bu ne pişkinlik? Elimizde yüzlerce fatura var, yüzlerce yolsuzluk dosyası var, çıkıp bize ‘özür dileyin’ diyor. 48 belediyeye kayyum atamış, 48 belediyede halk iradesini çalmış, belediye başkanlarımızı tutuklamış. Çıkmış ‘özür dileyin’ diyor. Böyle bir pişkinlik, böyle bir yüzsüzlük olamaz… Mustafa Yaman hırsızı mezarlığı bile imara açtı ya, mezarlığı imarı açtı. Var mı ötesi? Şimdi, çok güzel bir şey söyledi o bölümüne katılıyorum. Diyor ki: ‘Önce tespit edilecek, araştırılacak deliller, sonra.’ Ha, kayyum atarken delil araştırılmıyor... Kayyum atarken nir Ahmet Türk ve Selçuk Mızraklı için yazı yazılıyor ama Mustafa Yaman'a soruşturma izni için delil aranıyor öyle mi? Sayıştay raporlarından ve resmî faturalardan daha büyük delil mi olur? Süleyman Soylu eğer Mustafa Yaman'ı ve hırsızları korumuyorsa, bugün alsın görevden ve tutuklansın. Bundan büyük suç mu var” diye sordu.

Beştaş, “Bunun hesabını versinler. Mustafa Yaman'ın müdürleri tutuklanıyor da kendisi neden tutuklanmıyor” diye sordu. (ANKA)