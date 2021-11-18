Süleyman Soylu 1 TL tazminat cezası ödeyecek

Gazeteci Müyesser Yıldız’ın, İçişleri Bakanı Süleyman Soylu hakkında açtığı 1 TL’lik manevi tazminat davasında karar çıktı. Soylu, 1 TL tazminat cezasına çarptırıldı.

Müyesser Yıldız, Mayıs 2020 yılında Kars Çemçe bölgesindeki bir operasyonla ilgili yaptığı paylaşımın ardından İçişleri Bakanı Süleyman Soylu tarafından "PKK sevici" sözleriyle hedef alınmış ve binlerce trolün saldırısına maruz kalmıştı.

Yıldız da bunun üzerine Soylu hakkında suç duyurusunda bulunmuş, ancak üç gün sonra “siyasi ve askeri casusluk” suçlamasıyla gözaltına alınıp tutuklanmış ve 5 ay hapis yatmıştı.

Yıldız’ın Soylu hakkında açtığı manevi tazminat davasının üçüncü celsesi bugün, Ankara 4. Asliye Hukuk Mahkemesi’nde görüldü.

muyesseryildiz.com'da yer alan habere göre, tarafların beyanlarının ardından mahkeme hakimi, açılan davanın kabulüyle, 1 TL’lik manevi tazminatın davalı Süleyman Soylu tarafından, paylaşımın yapıldığı 18 Mayıs 2020 tarihinden itibaren yasal faizi ile ödenmesine, istinaf yolu açık olmak üzere karar verildiğini bildirdi.