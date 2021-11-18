AKP MKYK'da Osman Öcalan tartışması: Erdoğan'dan Soylu'ya yanıt

Koronavirüs tedavisi gördüğü Erbil'de ölen Abdullah Öcalan'ın kardeşi Osman Öcalan'ın cenazesinin ne yapılacağı AKP MKYK toplantısında tartışma konusu oldu.

Hürriyet'ten Nuray Babacan'ın edindiği bilgiye göre MKYK toplantısında bir milletvekili ailenin cenazenin Türkiye’ye getirilmesi yönünde talebi olduğunu söyledi.

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu ise “Bu konuyu değerlendirdik, bürokratlar getirilmemesinin doğru olacağını söylüyor” dedi.

Bunun üzerine söz alan bazı MKYK üyeleri, cenazenin getirilmesinin daha doğru olacağını, Osman Öcalan’ın son dönemde PKK tarafından hain ilan edildiğini, Kürtlere mesaj vermesi için TRT ekranlarına çıkarıldığını dile getirdi. Bazı MKYK üyeleri de “Abdullah Öcalan’ı ne yapacağız, ölünce buraya gömülmeyecek mi?” diye sordu. Konunun değerlendirilmesinin ardından AKP'li Cumhurbaşkanı Erdoğan, “Bürokratların kararına göre hareket etmeyelim. Siyasi olarak kendi aramızda bir değerlendirme yapıp, ona göre karar verelim” diyerek konuyu kapattı.