TBMM Tarım, Orman ve Köyişleri Komisyonu Başkanı: Ben uçakları gördüm, tavuklar içerisinde kümes yapmış

TBMM Tarım, Orman ve Köyişleri Komisyonu Başkanı ve AKP Kars Milletvekili Yunus Kılıç, mecliste gazetecilerin sorularını yanıtladı.

'Ben uçakları gördüm, tavuklar içerisinde kümes yapmıştı'

Kılıç THK ile ilgili sorulara "Adam sana kaliteli hizmet satmıyor. Kendi elindeki uçakları yenilemiyor, bakımını yaptırmıyor. Burası bir vakıf. Devletin bir kuruluşu değil ki. 'Size lazım olan hizmeti, sizin istediğiniz kalitede vermeyeceğim' diyor. Verenden alacaksınız tabii ki. Ben uçaklarını gördüm, tavukların içerisinde kümes yaptığı, neredeyse yumurtlayacakları, farelerin yuva yaptığı hale gelmişler.

Bunlarla mı biz yangınlarla mücadele edeceğiz? Siz kendi kurumunuzun değerlerine bakacaksınız, ben hizmet almak istediğim zaman da kaliteli hizmeti vereceğinizi bana gösterirseniz sizden hizmet alırım. Dolayısıyla o uçakların vermiş olduğu hizmetin çok daha kalitelisini çok daha ucuza, manevra kabiliyeti yüksek araçlarla, helikopterlerle, her yıl Tarım Bakanlığı hizmet alım ihalesine çıkar ve alır." dedi.

'Amaç, Türkiye'yi zayıf göstermek'

Yunus Kılıç, bir soru üzerine, sosyal medya üzerinden global yardım çağrısı yapılmasındaki amacın Türkiye'yi zayıf göstermek olduğunu iddia etti.

Uçaklar yerinde görüntülenmişti

Kılıç'ın söz konusu açıklamalarının yanı sıra dün DW muhabiri, THK'nin uçaklarını yerinde görüntülemişti.

Eski THK Başkanı Karakuş ise THK uçaklarının 15-20 yıl daha çok rahatlıkla uçabileceğini belirterek, "Yeter ki bakım yapılsın" demişti.