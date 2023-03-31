TBMM NATO'nun genişlemesine 'evet' dedi: Finlandiya'nın NATO'ya üyeliğinin yolu tamamen açıldı

Finlandiya'nın NATO'ya katılımına ilişkin protokolün onaylanmasının uygun bulunmasını öngören kanun teklifi, TBMM Genel Kurulu'nda kabul edildi.

Görüşmelerde kanun teklifi ile ilgili AKP, CHP, HDP, İYİP ve MHP grupları adına konuşmalar yapıldı. Konuşmaların ardından oylamaya geçildi.

Oylamaya katılan 276 milletvekilinin tamamı Finlandiya'nın NATO'ya katılımını onaylayan protokolü kabul eden teklifin lehine oy kullandı. Böylece Türkiye'nin de onaylaması ile Finlandiya'nın NATO'ya üyeliğinin yolu tamamen açıldı.