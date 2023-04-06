TBMM Genel Kurulu'nda KVKK ve RTÜK üyeliği için seçim yapıldı

TBMM Genel Kurulunda, Radyo ve Televizyon Üst Kurulu (RTÜK) ve Kişisel Verileri Koruma Kurulu'na (KVKK) birer üye seçimi yapıldı.

RTÜK üyeliğine CHP kontenjanından Tuncay Keser, KVKK üyeliğine ise AKP kontenjanından Cennet Alas Şekerbay seçildi

AKP kontenjanından boş bulunan KVKK üyeliği seçiminde Cennet Alas Şekerbay 355, Samet Turan 4 oy aldı. Cennet Alas Şekerbay, yeni KVKK üyesi oldu.

CHP kontenjanından boş bulunan RTÜK üyeliği seçiminde ise Tuncay Keser 333, Şafak Akça 10 oy aldı. Bu sonuçla yeni RTÜK üyesi Tuncay Keser oldu.