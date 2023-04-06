TBMM seçim sonrasına kadar tatile girdi

TBMM, 14 Mayıs tarihinde gerçekleşecek olan Cumhurbaşkanlığı ve 28. Dönem seçimleri nedeniyle, 'seçim tatili' kararı aldı.

TBMM ,14 Mayıs seçimlerine dair sonuçların Yüksek Seçim Kurulu tarafından kesin olarak açıklanmasından üç gün sonra açılacak.