TBMM seçim sonrasına kadar tatile girdi

TBMM, seçim tatili kararı aldı. TBMM, seçim sonuçlarının YSK tarafından açıklanmasından üç gün sonra açılacak.

Haber Merkezi

TBMM, 14 Mayıs tarihinde gerçekleşecek olan Cumhurbaşkanlığı ve 28. Dönem seçimleri nedeniyle, 'seçim tatili' kararı aldı.

TBMM ,14 Mayıs seçimlerine dair sonuçların Yüksek Seçim Kurulu tarafından kesin olarak açıklanmasından üç gün sonra açılacak.

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