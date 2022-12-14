TBMM Genel Kurulu'nda İmamoğlu'na verilen cezaya tepki

İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu hakkında siyasi yasak ve hapis cezası istendiği davada mahkeme kararını açıkladı. İmamoğlu'na 2 yıl 7 ay 15 gün hapis cezası verildi.

Öte yandan bu karar 2023 Yılı Merkezi Yönetim Bütçe Kanun Teklifi'nin görüşüldüğü TBMM Genel Kurulu’nda gündeme geldi.

CHP Grup Başkanvekili Özgür Özel, İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu’na verilen 2 yıl 7 ay 15 gün hapis ve siyasi yasak cezasına ilişkin, “Mahkeme başkanı öyle bir noktada ki göz göze gelemiyor kimse ile. Bir karar verecek, o kararın vicdanları karartan bir karar olduğunu biliyor. Apar topar hızla bu işi bitirmek istiyor” dedi.

Genel Kurul'da söz alan CHP Grup Başkanvekili Özgür Özel, İmamoğlu davasına bakan mahkemenin önceki hakiminin, “Bana geldi, adliyenin sorumlusu, ‘Karar vermen isteniyor, siyaset yasağı vermen isteniyor, 1 yıldan fazla ceza vermen isteniyor. İstinaf, Yargıtay hazır, sen bu adımı at’. ‘Yapamam abi. Ben de Tayyip Bey’i seviyorum, hatta partisine oy da veriyorum ama benim vicdanım var. Ben bu kararı veremem’ dedim. Daha 1,5 yıl İstanbul’daydım, aldılar beni Samsun’a sürdüler” dediğini aktardı.

İYİP Grup Başkanvekili Müsavat Dervişoğlu ise "Halk egemenliği ilkesi iktidar tarafından rafa kaldırılmıştır. Sadece İstanbulluların değil bütün vatandaşlarımızın hakkı çiğnenmiştir. Bu mağduriyeti ilk yaşayan tartışmalı mahkeme kararıyla siyasi hakları elinden alınmış bir Cumhurbaşkanımız var. Seçim arifesinde önümüzdeki süreci şaibeli hale getirecek mahkeme kararlarına karşıyız. Karar yargıda vesayetin delili olarak demokrasi tarihimize geçecektir" diye konuştu.

HDP Grup Başkanvekili Hakkı Saruhan Oluç da "Hukuksuz, halkın iradesine yönelik çok açık saldırı olan bir karardır" dedi.

AKP Grup Başkanvekili Muhammet Emin Akbaşoğlu ise "Anayasamıza göre; görülmekte olan dava hakkında görüşme yapılamaz beyanda bulunulamaz. Bağımsız ve tarafsız yargı kendi kararını verir. Kararın; kesinleşmesi, bozulması, yargı yolu açık olmak üzere ortaya çıkacaktır. Cumhurbaşkanımızla ilişkilendirilmesi doğru değildir" dedi.