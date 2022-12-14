İmamoğlu'na hapis cezası kararı: Bundan sonra neler olacak?

İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun yargılandığı YSK üyelerine hakaret davasında karar çıktı. Mahkeme, İmamoğlu hakkında 2 yıl 7 ay 15 gün hapis cezasına hükmetti, siyaset yasağı süreci başladı.

İstanbul Büyükşehir Belediyesi Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun, YSK üyelerine 'ahmak' dediği gerekçesiyle yargılandığı davada karar çıktı

Cumhuriyet'in haberine göre, Ekrem İmamoğlu'nun, 31 Mart seçimlerinin iptal edilmesinin ardından yaptığı basın açıklamasında YSK başkanı ve üyelerine hakaret ettiği gerekçesiyle ‘hapis’ ve ‘siyasi yasak’ talebiyle yargılandığı davada mahkeme İmamoğlu'na 2 yıl 7 ay 15 gün hapis cezası verdi. Öte yandan TCK'nin 53. maddesine göre de siyasi yasak geldiği aktarıldı.

Siyaset yasağı süreci başladı

Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından hazırlanan iddianamede, İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun 'kurul halinde çalışan kamu görevlilerine karşı görevlerinden dolayı alenen zincirleme hakaret' suçundan üst sınırdan, yani 4 yıl 1 aya kadar hapisle cezalandırılması talep edildi.

Savcı, hapis cezasının yanı sıra İmamoğlu hakkında Türk Ceza Kanunu'nun (TCK) 'siyasi yasak' içeren 53. maddesinin de uygulanması da istenmişti.

Bundan sonra ne olacak?

CHP kaynakları, savunma avukatlarının kararı istinaf mahkemesine götüreceğini söyledi. Eğer orada birinci derece mahkeme kararına onama gelirse, dosyanın bu kez Yargıtay'a gönderilebileceği belirtildi.

Eğer Yargıtay’ın ilgili dairesi de kararı onarsa o zaman Ekrem İmamoğlu’nun belediye başkanlığı düşecek.

İmamoğlu'ndan ilk açıklama

Mahkeme kararı sonrası İmamoğlu, “Halkın verdiği yetkiyi bir avuç insan alamaz. Mücadelemiz daha güçlü başlıyor Allah’ın izniyle” ifadelerini kullandı.