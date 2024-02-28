TBMM Genel Kurulu'nda 8. Yargı Paketi görüşülüyor

TBMM Genel Kurulu 65. birleşimi, toplantı yeter sayısı ile açıldı.

TBMM Başkanvekili Bekir Bozdağ'ın "Toplantı yeter sayısı vardır" diyerek birleşimi açmasının ardından CHP Grup Başkanvekili Gökhan Günaydın "Toplantı yeter sayısı açıkça yoktur" diyerek tepki gösterdi.

AKP'nin kanun teklifi 8. Yargı Paketi'ne ilişkin söz alan DEM Grup Başkanvekili Gülistan Kılıç Koçyiğit, "Sokaktan geçen her insanı cezaevine atmanın yasasını çıkarıyorsunuz! Basın toplantısına gidiyorum, bildiri dağıtıyorum, açıklama yapıyorum TCK 220/6'ya giriyor!" dedi.

Dün akşam saatlerinde TBMM Genel Kurulu'nda toplantı yeter sayısı bulunamadığı için 8. Yargı Paketi görüşülemedi. Emekli bayram ikramiyesinin 3 bin liraya çıkarılmasına yönelik düzenlemenin de içinde yer aldığı 8. Yargı Paketi geçen hafta komisyondan geçti.

Bugün Bekir Bozdağ başkanlığında Genel Kurul yeniden toplandı.