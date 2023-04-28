TBMM Deprem Raporu’nda AFAD tespiti: 'Uyum sağlanamadı'

TBMM Deprem Araştırma Komisyonu’nun hazırladığı raporda dikkat çekici detaylar yer alıyor.

Cumhuriyet’in haberine göre Kahramanmaraş merkezli iki büyük deprem sonrasında AFAD’ın “yardımlarda geciktiği ve sahada daha etkin ve hızlı karar alması, doğru yönetilmesi” gerekliliği, TBMM Deprem Araştırma Komisyonu’nun raporuna da yansıdı. Komisyon, arama kurtarmaya ilişkin de “birliklerin az olduğu ve belediyelere yetki verilmesi gerektiğinin” altını çizdi.

‘Uyum sağlanamadı’

Komisyon, 900 sayfadan oluşan raporunu dün TBMM Başkanı Mustafa Şentop’a sundu. Raporda, “can alıcı tespitler” özetle şöyle sıralandı:

Depreme hazırlık ve afet yönetimi konusunda illerde çeşitli çalışmalar yapıldı ancak kurumlar arasında istenilen uyum sağlanamadı. Yapılan bazı çalışmalardan ilgili diğer birimlerin haberinin bile olmadığı ortaya çıktı.

AFAD yapılanmasında sahada daha etkin ve hızlı karar alınarak, kaynakların doğru yönetilmesine ihtiyaç duyuluyor. Bu sebeple, yetkilerin en alt (müdür-grup başkanı) seviyesinde dağıtılması sağlanarak afet yönetiminin sürekliliği sağlanmalı.

AFAD, afetin koordinasyonunda çok fazla sorumluluk aldı. Bu nedenle Ulusal Arama Kurtarma ve Barınma Hizmetleri’nin belediyelere arama kurtarma ekipleri kurma sorumluluğu verilmeli.

Türkiye’deki tüm madenciler arama kurtarmada yer almaları için akredite edilmeli.

Arama kurtarma ekipleri, kendi ihtiyaçlarını kendileri karşılayacak şekilde donanımlı hale getirilmeli.

'Bakanlık etkin değil'