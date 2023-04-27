Halk susuz yapılan enkaz çalışmaları sebebiyle nefes almakta zorlandıklarını anlatırken, MÇ grup ve FIBA grup susuz enkaz kaldırma çalışmalarına tüm itirazlara rağmen devam ediyor.

Hatay Odabaşı Mahallesi'nde susuz enkaz kaldırma işlemi devam ediyor. TKP Hatay İl Örgütü bölgedeki şirketleri susuz enkaz kaldırma işleminin halk sağlığını tehlikeye attığını açıkladı. Bu şekilde çalışma yapamayacaklarını enkaz kaldırma görevlilerine anlatan TKP Hatay Milletvekili Adayı Mehmet Ceylan, kendisine su tankerelerinin doluma gittiğini öne süren firma çalışanına susuz bir dakika bile çalışma yapamacaklarını söyledi ve “Halkı kanserle tehdit ediyorsunuz” dedi.

Uyarılarına devam eden Ceylan şunları söyledi:

“Valinizin ne dediği umurumuzda değil, Halkın sağlığını tehdit ediyorsunuz. Bu çalışma böyle toz kaldırılarak devam ederse yarın tüm halkı toplayıp çalışma yaptırmayacağız size. Vali de o zaman gelsin buyursun.”

TKP heyeti ve milletvekili adayları bölgeye geldiğinde anlık olarak su tankerlerini getiren şirketler heyet mahalleden ayrıldığında tekrar susuz enkaz kaldırma çalışmaları yapmaya devam etti.

'İzin vermeyeceğiz' denildi: 'Yarın 15:00'te açıklama yapılacak'

Bugün TKP heyetinin tekrar susuz çalışma yapıldığını tespit ettiği Odabaşı Mahallesi'nde MÇ grup ve FIBA grup çalışanları "İstediğimiz gibi çalışma yaparız" diyerek TKP heyetini tehdit edip üzerine yürüdü. Polisin de çalışma yapılan yerde olduğu ve susuz moloz çalışmasına eşlik ettiği görüldü. Olaya tepki gösteren TKP Heyeti, “Dolaylı yoldan cinayet işliyorsunuz. Bunu yapamazsınız, izin vermeyiz. Bu makineler halkın karşısında böyle çalışamaz” diyerek itiraz etti. “Burada çocukların sağlığı ile oynayıp haramilik yapamazsınız” denildi.

Hatay'da TKP'lilere saldırı girişimi: MÇ ve FIBA grup susuz enkaz kaldırarak halk sağlığını tehdit ediyor



TKP Hatay Milletvekili Adayı Ceylan: Dolaylı yoldan cinayet işliyorsunuz, izin vermeyiz. Bu makineler halka karşı çalışamaz.@HatayAyagahttps://t.co/wIpxGQIlGw pic.twitter.com/FfBqq7yJ0V — soL Haber (@solhaberportali) April 27, 2023

TKP Hatay İl Örgütü yarın saat 15:00'de Odabaşı Mahallesi SSK. Caddesi üzerinde bir basın açıklaması yaparak yaşanan bu hukuksuzluğu protesto edeceklerini açıkladı ve yarınki açıklamaya çağrı yaptı.

TKP İl Örgütü'nden aynı zamanda, "Önlem alınmadan yapılan enkaz kaldırma çalışmalarından dolayı toz altında kalan Odabaşı Mahallesi'nde gıda, hijyen ve maskeyle ulaşamayan 300 haneye hazırladığımız kolileri iletmek üzere yola çıkıyoruz. Dayanışmaya devam ediyoruz!" açıklaması da yapıldı.