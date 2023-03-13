TBMM Deprem Araştırma Komisyonu'nun İstanbul raporu: Binaların yüzde 15'i riskli

TBMM Deprem Araştırma Komisyonu tarafından olası Marmara depremine ilişkin hazırlanan raporda; İstanbul’da yaşanacak bir depremin 90-120 milyar TL civarında zarara sebep olacağı tahmin edilirken, binaların ise yüzde 15’inin risk altında olduğu belirtildi.

Hürriyet'ten Umut Erdem'in haberine göre; 2021 Temmuz tarihli yaklaşık 600 sayfalık raporda, İstanbul’a ilişkin özetle şu tespit ve çalışmalara yer verildi:

"Akdeniz’de ve Marmara Denizi’nde oluşabilecek Mw 7 büyüklüğünün üzerindeki bir depremin tsunamiye sebep olma ihtimali yüzde 10 civarındadır.

İstanbul'da olası Mw 7,5 büyüklüğündeki bir deprem 90 -120 milyar TL civarında bir zarara sebep olacağı tahminleri yer almakta. İstanbul’daki binaların yüzde 15’i risk altında.

İki boğaz köprüsünde depreme karşı güçlendirme çalışmaları yapıldı. 15 Temmuz Şehitleri Köprüsü’nde askı halatlarının değişimi, çelik kulelerin ve tabliyenin güçlendirilmesi, pandül mesnetlerin değişimi, tabliyedeki yorgunluk çatlaklarının giderilmesi, semer bölgesi ana kablolarının güçlendirilmesi, genleşme derzi montajı, kule yanları yaya yolu genişleyen kısmın tamiri ile semer bölgesi ana kablo takviye halatlarına titreşim önleyici damper montajı çalışmaları yapıldı. Fatih Sultan Mehmet Köprüsü’nde ana halat kablo muayenesi, pandül mesnetlerin değişimi, ankraj odasına nem giderici sistemlerin monte edilmesi, ankraj drenaj tünelleri, tabliye yorgunluk çatlakları tamiri, genleşme derzinin tamir edilmesi ile 2 asansörün yenilenmesi çalışmaları yapıldı."