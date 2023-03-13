Deprem raporu: Göçen binalar genellikle 20 yaş üstü, zarar 85 milyar dolar

Gazi Üniversitesi Deprem Mühendisliği Uygulama ve Araştırma Merkezi (DEMAR), 6 Şubat depremleri ile ilgili ön değerlendirme raporu hazırladı.

Milliyet gazetesinden Aslıhan Altay Karataş'ın haberine göre, ön raporda iki depremin bina ve altyapı sistemlerine verdiği zararların neredeyse 85 milyar dolar seviyesinde olduğu belirtildi.

'Tamamen göçen binalar genellikle 20 yaş üstü'

DEMAR raporunda şu tespitlere yer verildi:

“Tamamen göçen binaların genellikle 20 yaşından daha büyük binalarda olduğu, yeni binaların çoğunda da tam göçme olmadığı belirlenmiştir. Hasar gören binaların temel göçme nedenlerinin şartname ve kurallara uygun inşaat yapılmamasından kaynaklı olduğu belirlenmiştir. Yapılaşma için uygun olmayan özellikte arazilerin seçilmiş, beton kalitesizliği, uygulama ve projelendirme hataları olduğu sonucuna ulaşılmıştır.”

'Denetim, denetlensin'

Bina envanterinin çıkarılması, detayları ile hazırlanması ve bunların dijitalleştirilmesi gerektiğine işaret edilen raporda, şu ifadelere yer verildi:

“Yapılacak envanter çalışması sonrasında riskli binalara dair bilgilere ulaşılabilecek ve daha sağlıklı çalışmalar yapılabilecektir. Denetim firmalarının denetlenmesi işi çok daha sıkı ve katı kurallara bağlanmalıdır.”