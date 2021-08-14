TBMM Başkanı Şentop'tan sel açıklaması: Oradaki yapılaşmaya izin verilmemeliydi

TBMM Başkanı Mustafa Şentop, "Önce Öğrenci" oluşumu tarafından düzenlenen Üniversite Tercih Destek Programı'nda gazetecilerin sorularını yanıtladı.
TBMM Başkanı Mustafa Şentop burada Batı Karadeniz'deki sel felaketiyle ilgili "Sel sebebiyle, ciddi hasarlar meydana geldi. Can kayıpları var. Bölgedeki tüm vatandaşlarımıza geçmiş olsun diliyorum. Oradaki yapılaşmaya izin verilmemeliydi" ifadelerini kullandı.
Akdeniz havzasındak ülkeler ve dünyanın diğer köşelerinde dengesiz aşırı yağışlar ve seller olduğunu belirten Şentop şunları kaydetti:
"İklim değişiklikleri, hatta mevsim değişikliklerine doğru da gidiyoruz. Bununla ilgili olarak tüm dünyanın bir araya gelerek insanlığın geleceğini düşünerek kararlar alması, adımlar atması lazım"
Daha önce de orman yangınları nedeniyle büyük hasar meydana geldiğini hatırlatan Şentop, "Türkiye ölçeğinin dışına çıkarak ölçeği daha büyüterek baktığımızda, dünyanın birçok yerinde bilhassa Akdeniz havzasında devam eden, başta orman yangınları olmak üzere, dengesiz aşırı yağışlar ve seller var. Dün Rusya'da vardı, başka ülkelerde de var." diye konuştu.
TBMM Başkanı Mustafa Şentop, ortaya çıkan tablonun tabiattaki olağan dışı gelişmeleri gösterdiğine işaret ederek, şunları söyledi: