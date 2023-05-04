TBMM Başkanı Şentop, Ermenistan Ulusal Meclisi Başkanı ile görüştü

TBMM Başkanı Mustafa Şentop, Karadeniz Ekonomik İşbirliği Parlamenter Asamblesi’nin (KEİPA) Ankara’da yapılan genel kurulunda Ermenistan Ulusal Meclis Başkanı Alen Simonyan ile görüştü. Şentop, görüşmeye ilişkin, “Olumlu ve iyi bir görüşme geçtiğini ifade edebilirim” dedi.

KEİPA’nın 61'inci genel kurulu, bugün Ankara’daki bir otelde yapıldı. Genel kurulun açılışına, TBMM Başkanı Mustafa Şentop ve Ermenistan Ulusal Meclis Başkanı Alen Simonyan da katıldı. Şentop, burada Simonyan ile ikili bir görüşme yaptı. Daha sonra gazetecilerin sorularını yanıtlayan Şentop, Simonyan ile yaptığı görüşmeye ilişkin şunları söyledi:

'Türkiye ve Ermenistan arasında normalleşme süreci var'

“Bu toplantıya iştirak edenlerden birisi de KEİPA üyesi olan Ermenistan’ın Parlamento Başkanı. Kendisinin talebi üzerine ikili görüşme gerçekleştirdik. Heyetiyle beraber ayrıca bir görüşme gerçekleştirdik. Takip ediyorsunuz, Türkiye ve Ermenistan arasında bir normalleşme süreci var. Özel temsilciler var, görüşüyorlar. İlgili kurumlarımız temas hâlinde, görüşüyorlar. Azerbaycan ve Ermenistan arasında da barış görüşmeleri yapılıyor. Çeşitli seviyelerde bu görüşmeler yapılıyor.

Bu kadar zor bir dönemden geçtiğimiz, bu ağır şartlar altında yaşadığımız bir süreçte Güney Kafkasya'da kalıcı bir barış çok önemli, kıymetli hale gelmiştir. Nihayetinde Azerbaycan'ın da işgal altında olan topraklarını yaklaşık 30 yıl sonra işgalden kurtarması, böyle bir barış sürecinin önünü açmıştır. Bölgenin sorunlarını, bölge ülkeleri kendi aralarında, samimi bir diyalog zemininde çözmelidir. İyi niyetle hareket ederek çözmelidir. Bu yapılmadığı takdirde, o zaman başka ülkelerin kendi menfaatleri, çıkarlarına göre bölgeyi dizayn etme yolları açılmış oluyor. Ben, olumlu ve iyi bir görüşme geçtiğini ifade edebilirim. Kendilerinin iyi niyetle bu normalleşme süreci için çalıştıklarını, hükümet ve parlamento düzeyinde bu normalleşme sürecini geliştirmek ve bölgede kalıcı bir barışı sağlamak konusunda samimiyetle çalıştıklarını ve çalışmaya devam edeceklerini söyledi.” (ANKA)