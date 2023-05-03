TBMM Başkanı Şentop: Darbe müdahaledir, Türkiye 14 Mayıs’ta seçim yapacak

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'nun 14 Mayıs seçimlerine ilişkin “siyasi darbe girişimi” ifadesi, muhalefetin yanı sıra AKP’nin de tepkisini çekti.

Soylu, "15 Temmuz onların fiili darbe girişimiydi. 14 Mayıs da Batı'nın siyasi darbe girişimidir, bu kadar açık ve nettir" demişti. Erdoğan'ın başdanışmanı Mehmet Uçum da “2023 seçimlerinde iktidar değişikliği, Türkiye’nin tam bağımsızlığına darbe olur” açıklamasında bulunmuştu.

TBMM Başkanı AKP'li Mustafa Şentop, gazetecilerin sorusu üzerine Soylu ve Uçum’un sözlerini değerlendirdi. Şentop, şunları söyledi:

"Bahsettiğiniz arkadaşlarımız, tecrübeli arkadaşlarımız. Onların niyetlerini yorumlamam doğru değil. Seçim, seçimdir. Darbe ve müdahale, müdahaledir. 14 Mayıs 2023’te Türkiye bir seçim yapacak. 1946’da yapılan şaibeli seçimleri saymazsak 1950’den itibaren Türkiye 100’ün üzerinde seçim yaptı. Bu seçimlerin hepsi, milletimizin demokratik olgunlukla gerçekleştirdiği, sonuçları da yine milletimiz tarafından demokratik olgunlukla kabul edilmiş olan seçimlerdir. Dünyada en şeffaf şekilde seçim yapan bir ülkeyiz."