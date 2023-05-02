Seçimleri 'darbe' olarak nitelendirmişti: İçişleri Bakanı Soylu hakkında suç duyurusu

HDP Milletvekili Ömer Faruk Gergerlioğlu, seçimleri “darbe” olarak nitelendiren İçişleri Bakanı Süleyman Soylu hakkında suç duyurusunda bulundu.

Gergerlioğlu tarafından Kocaeli Cumhuriyet Başsavcılığı'na yapılan suç duyurusunda "İçişleri Bakanı olan şüphelinin emrinin altında polis ve jandarma teşkilatının bulunması gerçeği karşısında Sn. Recep Tayyip Erdoğan’ın ve/veya AKP ve MHP’nin Meclis çoğunluğunu kaybetmesi halinde seçim sonuçlarını tanımayacağı ve bu yönde teşebbüste bulunacağı aşikar olduğundan ve Türkiye Cumhuriyeti Anayasasının öngördüğü düzenin fiilen uygulanmayacağı yönünde teşebbüste bulunacağından açıkça TCK m.309/1’deki suçun unsurları oluşmuştur" denildi.

Suç duyurusunda öne çıkan kısımlar şöyle:

"Şüphelinin (İçişleri Bakanı Süleyman Soylu) 14 Mayıs 2023 seçim gününü, iktidarda olan AKP ve MHP’nin ortak adayı şimdiki Cumhurbaşkanı Sn. Recep Tayyip Erdoğan’ın ve AKP ve MHP’nin Meclis çoğunluğunu kaybetmesi ve rakip cumhurbaşkanı adaylarından birisinin veya muhalefet partilerinin Meclis’te çoğunluğu sağlamaları halinde siyasi darbe girişimi olarak gördüğü aşikardır.

İçişleri Bakanı olan şüpheli; Sn. Recep Tayyip Erdoğan’ın cumhurbaşkanlığını, AKP ve MHP’nin ise Meclis çoğunluğunu kaybetmesi halinde, Sn. Recep Tayyip Erdoğan dışında seçilecek olan cumhurbaşkanı ve Meclis çoğunluğunu elde edecek muhalefet partileri ile ilgili seçim sonuçlarını tanımayacağını açıkça ve net bir şekilde ifade etmiştir. İçişleri Bakanı olan şüphelinin emrinin altında polis ve jandarma teşkilatının bulunması gerçeği karşısında Sn. Recep Tayyip Erdoğan’ın ve/veya AKP ve MHP’nin Meclis çoğunluğunu kaybetmesi halinde seçim sonuçlarını tanımayacağı ve bu yönde teşebbüste bulunacağı aşikar olduğundan ve Türkiye Cumhuriyeti Anayasasının öngördüğü düzenin fiilen uygulanmayacağı yönünde teşebbüste bulunacağından açıkça TCK m.309/1’deki suçun unsurları oluşmuştur.

Şüpheli ile ilgili yapılacak soruşturma çerçevesinde TCK m.309/1’deki suçun işlenmediği yönünde kanaate ulaşılması halinde, 14 Mayıs 2023’de TCK m.309’da işlenen/işlenecek suç/suçların, aynı zamanda kamu görevlisi olan şüpheli tarafından TCK m.279 'Kamu görevlisinin suçu bildirmemesi' suçu yönünden de değerlendirilmesi gerekmektedir."