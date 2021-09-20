TBMM Başkanı Şentop: Başkanlık sistemi 2023'ten sonra daha iyi çalışacak

TBMM Başkanı Mustafa Şentop, İspanya'da katıldığı bir etkinlikte başkanlık sistemiyle ilgili soruya "Biraz zamana ihtiyacı olduğunu, 2023'ten sonra sistemin çok daha iyi çalışacağını düşünüyorum" diye yanıt verdi.

DHA'nın haberine göre Şentop İspanya ziyareti kapsamında, Global International Relations Center'da (IE), farklı "düşünce kuruluşları"ndan uzmanlar ile IE'nin hocalarından ve öğrencilerinden oluşan grupla bir araya geldi.

Türkiye'nin en çok yardım eden ülke olduğunu kaydeden Şentop "Dünyanın en zengin ülkesi değiliz ama en cömert ülkesiyiz" ifadesini kullandı. Türkiye'nin en çok mülteci barındıran ülke olduğunu söyleyen Şentop "4 milyonun üzerinde kayıtlı Suriyeli yaşıyor Türkiye'de, son birkaç aydır değil, 10 yıldır yaşıyor. Türkiye bu insanlara, kendi topraklarında yaşamayacak hale gelen bu insanlara, kendi vatandaşlarına sağladığı imkanların hepsini tanıyor, eğitim ve sağlık dahil olmak üzere" diye konuştu.

'Suriye'yi biz karıştırmadık' iddiası

Şentop göçe yol açan politikalarda AKP hükümetlerinin sorumluluğu olmadığını iddia ettiği konuşmasında "Göç ve sığınmacı konusu sadece Türkiye'nin değil tüm dünyanın sorunu ve sorumluluğu. Buna yol açan işleri yapan da Türkiye değil. Afganistan'ı, Suriye'yi, Irak'ı biz karıştırmadık. Karışmasında bizim hiç etkimiz yok. Burada çıkan sorumluluğu Türkiye üstleniyor" ifadesini kullandı.

Akademisyenlerin sorularını yanıtlayan Şentop Türkiye'nin bölgedeki rolüne ilişkin soru üzerine "AB'nin ve ABD'nin Türkiye'yi dikkate alamadan, ilişkilerine önem veremeden etkili iş yapabilmesi mümkün gözükmüyor. 'Türkiye'nin önemi ortadan kalktı' diye konuşuyorlar; ama tarih onları tekzip ediyor" dedi.

'Taliban videoları, burkalar üzerinden siyasi magazin anlamında politika üretmek yanlış'

Afganistan'daki göç dalgasına dair ise Şentop "Taliban, havaalanları başta olmak üzere sınırları büyük ölçüde kapattı. Bunlar açıldığı takdirde çok büyük bir göç dalgası olacak. Biz bu insanları Afganistan'da tutabilecek şartları tesis etmeliyiz. Afganistan'ın realitesini dikkate alarak politika üretmeliyiz. Bir takım Taliban videoları, burkalar üzerinden tabiri caizse siyasi magazin anlamında politika üretmek yanlış olur. Realiteyi dikkate almalıyız. İnsani bakımdan çok önemli bir sorunla karşı karşıyayız. Avusturya Başbakanı Sebastian Kurz'un yaklaşımı çok uçuk. 'Bütün mültecileri biz mi alacağız biraz da Türkiye alsın' diyor. Yaklaşımı realiteden uçuk, kopuk. Bunu söyleyecek olsak biz söyleriz. 100-200 tane göçmen alıyor. Bizde 4 milyon göçmen var. Gerçekten kopuk bir açıklama" diye konuştu.

Başkanlık sistemi: 'Biraz zamana ihtiyaç var'

Türkiye'de başkanlık sistemiyle ilgili soruya ise bu sistemin ülke için daha uygun olduğu iddiasıyla yanıt veren Şentop, "Parlamenter sistemde tek bir oy kullanıyorsunuz yasama organını seçiyorsunuz, hükümeti seçmiyorsunuz. Yasama organından hükümet bazen çıkıyor bazen çıkamıyor. Ben başkanlık sisteminin eskiden beri savunucusuyum. Sistem yeni değişti. 2018'den itibaren yürürlükte. Aynı siyasi aktörlerle yürürlüğe girdi. Eski siyasetin teamülleri hem siyasette hem bürokraside var. Biraz zamana ihtiyacı olduğunu, 2023'ten sonra sistemin çok daha iyi çalışacağını düşünüyorum" dedi.