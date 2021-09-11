'Seçim 2023'te yapılırsa Erdoğan aday olamaz, erken seçime gitmekten başka yolu yok'

Eski Saadet Partisi Genel Başkanı ve Anayasa Profesörü Prof. Dr. Mustafa Kamalak, AKP'li Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın üçüncü kez aday olup olamayacağı konusunda açıklamada bulundu.

TV5'te yayınlanan Kulis Ankara programına konuk olan Prof. Dr. Mustafa Kamalak, adaylık tartışmasına dair şöyle konuştu:

"Eğer gerçekten seçimler 2023'te vaktinde yapılacak olursa Tayyip Bey Anayasa'ya göre aday olamaz, şüphesiz. Çünkü Anayasa'nın 101. maddesinin 2. fıkrası gayet açık: 'Cumhurbaşkanı'nın görev süresi 5 yıldır. Bir kimse en fazla 2 defa Cumhurbaşkanı seçilebilir.' Bunun bir istisnası var, o da 116. maddenin 3. fıkrası... Orada da deniyor ki; Cumhurbaşkanı'nın ikinci döneminde Meclis tarafından seçimlerin yenilenmesine karar verilmesi halinde Cumhurbaşkanı bir defa daha aday olabilir. Eğer 2023'e kalmadan, vaktinden önce Meclis erken seçime karar verirse o zaman, Anayasa'nın 116. maddenin 3. fıkrasına göre, Sayın Cumhurbaşkanı üçüncü defa aday olabilir. Başka yolu yok."

Kamalak, "Cumhurbaşkanı çok kararlı ve ısrarlı bir şekilde 'seçim 2023'te, tam da vaktinde olacak' diyor. Maddeyi farklı mı yorumluyorlar?" sorusuna, "Farklı yorumladıklarını sanmıyorum. Eğer Yüksek Seçim Kurulu'ndan, hani Belediye Başkanlık seçimlerinde olduğu gibi çok afedersin, allem kallem biçiminde bir söz alındıysa onu bilmem ama Anayasa gayet açık" yanıtını verdi.