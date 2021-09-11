'Biz bu topraklara umut tohumlarını serptiğimizde burada bir şey olmaz denilmişti'

Yarın saat 17.00'de Kartal Meydanı'nda yapılacak "Erteleme, oyalanma, azıyla yetinme... Şimdi sosyalizm zamanı" başlıklı miting için TKP yeni bir çağrı videosu daha yayınlandı.

Erzurum Karaçoban'da sosyalizm mücadelesini sürdüren parti üye ve gönüllüleri "Biz bu topraklara umut tohumlarını serptiğimizde burada bir şey olmaz denmişti. Serptiğimiz tohumların buranın ayazına soğuğuna rağmen yeşerdiğini gördük!" derken, "Bu Pazar hep birlikte Kartal Meydanı'nda buluşalım!" çağrısı yapıldı.