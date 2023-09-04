TBMM Başkanı Kurtulmuş'tan 'yeni anayasa' açıklaması: 'İnşallah uzlaşıyla çıkartırız'

TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, yeni anayasa tartışmasına ilişkin, "Anayasa meselesi iklim oluşturma meselesidir. Halkta böyle bir beklenti var. İnşallah halkoyuna gitmeye gerek kalmadan bir uzlaşıyla çıkartırız" dedi.

Kurtulmuş, bir televizyon kanalında katıldığı programda gündeme ilişkin soruları yanıtladı.

'Herkesin olumlu katkılar ortaya koyabilmesi lazım'

TBMM Başkanı Kurtulmuş, Türkiye'nin 12 Eylül döneminde yapılan anayasadan kurtulması gerektiğini söyleyerek, "TBMM Başkanı olarak bütün siyasi partilere çağrım, bu süreçte herkesin olumlu katkılar ortaya koyabilmesi lazım" dedi.

Tek başına hiçbir siyasi partinin anayasası olmayacağına ifade eden Kurtulmuş, "Meclis'te anayasayı değiştirecek çoğunluğu dahi olsa, bir parti anayasası değil, bir grubun anayasası değil, Türkiye'de olabilecek büyük bir çoğunluğun anayasası... Tabii ki yüzde 100 herkesin fikrini aynı noktada toparlayamazsınız ama milletin kahir ekseriyetinin 'Bu anayasa oldu. Demokrat, katılımcı, reformcu, bir anayasa, milli bir anayasa.' diyerek onay verdiği bir anayasayı yapabiliriz" diye konuştu.

Yeni anayasa için parti gruplarının iyi niyetle çalışması ve öncelediği konuları ortaya koyması gerektiğini söyleyen Kurtulmuş, geçmişte 64 madde üzerinde bütün partilerin uzlaştığını hatırlattı. Kurtulmuş, "Bugün itibarıyla çok daha geniş bir uzlaşının sağlanacağından eminim. İyi niyetli olmak gerekir. Anayasa meselesi iklim oluşturma meselesidir. Halkta böyle bir beklenti var. İnşallah halkoyuna gitmeye gerek kalmadan bir uzlaşıyla çıkartırız. Bunu, kendi adıma da bir vazife, sorumluluk olarak telakki ediyorum" dedi.

'Başörtüsüne dair yasa keşke çıkmış olsaydı'

Kurtulmuş, "Geçtiğimiz dönemde başörtüsü konusunda yasa teklifi TBMM'ye geldi ancak görüşülemedi. Başörtüsü teklifinin yeni anayasa teklifinden ayrı olarak gelmesini bekliyor musunuz?" sorusu üzerine başörtüsüyle ilgili düzenlemenin doğru ve yerinde olduğunu söyledi.

"Keşke geçen dönem politik tartışmalara heba edilmeyip bir şekilde çıkmış olsaydı" diyen Kurtulmuş, kararın siyasi parti gruplarında olduğunun altını çizen Kurtulmuş, siyasi parti gruplarının isterlerse geçen dönem yarım kalan teklifi güncelleyerek TBMM'nin gündemine getirebileceğini anlattı.