Erdoğan: 85 milyonun kabul edeceği bir Anayasa hazırlamalıyız

AKP’li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Yargıtay Başkanlığı'nda 2023-2024 Adli Yıl Açılış Töreni'nde konuştu. Medya ve sosyal medya mecralarında adalet arayışında olanları 'fitnecilikle' suçlayan Erdoğan, "Günümüzde sayıları giderek artan sosyal medya mahkemelerini toplumun birliği, dirliği, huzuru, iç barışı açısından büyük tehdit ve tehlike olarak görüyoruz." dedi.



Muhalefetin oy kaygısıyla yargı kurumlarına duyulan güveni aşındırmaya çalıştığını ileri süren Erdoğan, törene katılan Kılıçdaroğlu’na da ‘kurumların kapısına dayanma’ üzerinden göndermede bulundu. Meclis’in açılışıyla yeni anayasa çalışmalarını başlatacaklarını söyleyen Erdoğan, "85 milyonun tamamının sahipleneceği ve 'İşte benim anayasam' diyerek baş tacı edeceği bir metni, artık milletin takdirine sunmamız gerekiyor" ifadelerini kullandı.



Erdoğan’ın konuşmasından öne çıkanlar şöyle:



Her beş yılda bir millete hesap veren bir siyasetçinin sokağın ve sandığın sesine kulak tıkaması elbette düşünülemez. Bize oy versin ya da vermesin toplumumuzun farklı kesimleriyle sürekli temas halindeyiz. Vatandaşlarımızdan gelen talepler ve eleştiriler çerçevesinde politikalarımıza yön veriyoruz. Son dönemde insanımızın yargı süreçleri ve kararlarıyla ilgili kanaatlerini manipüle etmeye yönelik algı kampanyalarının arttığına şahit oluyoruz.

‘Sosyal medya mahkemelerini tehdit ve tehlike kaynağı olarak görüyoruz’

Yargıtay’dan istinafa ve ilk derece mahkemelerine varıncaya kadar milletimizin yargıdan beklentisi adil kararın makul sürede verilmesidir. Adaletse ancak mahkeme salonlarında tecelli ede. Sokağa televizyon ekranlarına ve sosyal medya mecralarına taşınan adalet hukuka olan güveni zedeler ve zamanla yok eder. Eline mikrofonu veya klavyeyi alan birilerinin mahkeme kararlarını kendi arzuları ve ideolojik aidiyetlerine göre eğip bükerek yorumlaması hatta daha da ileri giderek hüküm vermesi doğru değildir.

Bu tür şımarık hezeyanlar hem adalet sistemine hem de sistemin fedakâr mensuplarına karşı yapılmış büyük bir haksızlık ve saygısızlıktır. Günümüzde sayıları giderek artan sosyal medya mahkemelerini, toplumumuzun birliği, dirliği, huzuru ve iç barışı açısından büyük bir tehdit ve tehlike kaynağı olarak görüyoruz.

‘Yargı mensuplarına itibar suikastı düzenlemenin vebali çok ağırdır’

Esasında bir toplumu bölmek ve kamplara ayırmak istiyorsanız bunun en etkili yollarından biri adalet sistemine olan inancı zayıflatmaktır. Adalet sistemine inancı zayıflamış bir toplumun devletine ve kurumlarına güveni de örselenecektir. Böyle bir fitnenin oluşması, yalnızca millet ve memleket düşmanlarımı sevindirecek onların işine yarayacak Türkiye’ye ise kaybettirecektir.

İster siyasetçi ister medya mensubu, isterse sıradan vatandaş olsun hiç kimsenin ülkemize bu kötülüğü yapmaya hakkı yoktur.

Aynı şekilde oy veya rant kaygısıyla yargı kurumlarına duyulan güveni aşındırmanın; daha vahimi yargı mensuplarına taammüden itibar suikastı düzenlemenin vebali çok ağırdır. Üstelik bunu yapanlar hem gündem ihtiyaçlarını yargı üzerinden karşılamaya çalışıyor hem de yargının siyasallaşmasından bahsediyor. Yani nereden bakarsanız bakın büyük bir tutarsızlıkla karşı karşıyayız.

Kılıçdaroğlu’na gönderme: ‘Ayarını bozduğun kantar gün gelir seni de tartar’

Milletimizin de bizler gibi bu çelişkileri gördüğünde, kararını buna göre verdiğine, tercihlerini buna göre yaptığına inanıyorum. Yargıya olan güveni artırmanın yolu hâkim ve savcıları tehdit etmekten, baskın yapar gibi kurumların kapılarına dayanmaktan değil hak ve hakkaniyet çerçevesinde yapıcı tespit ve tekliflerde bulunmaktan vazgeçer.

Atalarımızın dediği gibi “Ayarını bozduğun kantar gün gelir seni de tartar.” Hangi konumda olursa olsun herkesin adaletle ilgili meselelerde bu zaviyeden yaklaşmasını ve hassasiyetle davranmasını bekliyoruz.

‘85 milyonun sahipleneceği bir metni artık milletin takdirine sunmamız gerekiyor’

Bizim siyasi hayatımızın her döneminde dile getirdiğimiz bir hayalimiz var bu hayal Türkiye’yi darbe anayasası ayıbından kurtararak yeni, sivil, dili ve içeriğiyle bugünü ve yarını kucaklayan Türkiye yüzyılına yakışır anayasaya kavuşturmaktır. Darbe anayasası gölgesinde Türkiye Yüzyılı’nı konuşmayı ülkemiz ve demokrasimiz içi zul addediyoruz. İstiklal ve istikbali için ağır bedeller ödemiş milletimizin yeni anayasayı anasının ak sütü gibi hak ettiğine inanıyoruz.

Milletimize vaadimiz olan birinci sınıf demokrasi, birinci sınıf ekonomi ve birinci sınıf özgürlüklerin tamamlayıcısı birinci sınıf anayasa olacaktır. Türkiye Yüzyılı vizyonumuz böyle bir anayasayla daha da güçlenecektir Bunun için 85 milyonun tamamının sahipleneceği ve işte benim anayasam diyerek baş tacı edeceği bir metni artık milletin takdirine sunmamız gerekiyor.

Buradan siyasi partilerimizi yüksek mahkemelerimizi devlet kurumlarımızı üniversitelerimizi, barolarımızı, meslek kuruluşlarımızı, sivil toplum kuruluşlarımızı ve milletimizin her bir ferdini bu sürece katkı vermeye davet ediyorum. Meclisin açılışıyla birlikte Türk demokrasisini yeni bir anayasaya kavuşturmak için girişimlerimizi tekrar başlatacağız. Yargı kurumlarımızın temsilcileri olarak sizlerden de bu sürece hazırlıklı olmanızı, destek vermenizi özellikle bekliyorum.