TBB Başkanı Sağkan'ın Erdoğan'ın katıldığı törendeki konuşmasına sansür

Türkiye Barolar Birliği Başkanı Avukat Erinç Sağkan AKP’li Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan’ın katıldığı 2023-24 Adli Yıl Açılış Töreni’nde konuşma yaptı.

Konuşmasında yargı bağımsızlığı ve tarafsızlığının sağlanmadığına dikkat çeken Sağkan, AİHM kararlarının uygulanmasına da vurgu yaptı. Tutuklu Türkiye İşçi Partisi Milletvekili Can Atalay için de özgürlük çağrısı yapan Sağkan'ın açıklamalarının ajanslara servis edilmeyerek yayınlanmasının engellendiği öğrenildi.

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, TBB Başkanı Sağkan’ın konuşmasının yayınlanmasının Cumhurbaşkanlığı ekibi tarafından engellediğini duyurdu.

Konuyla ilgili sosyal medya hesabından paylaşımrdan bulunan Kılıçdaroğlu "Adli Yıl Açılış Töreninde Erdoğan’ın konuşması neredeyse tüm televizyonlarda canlı yayınlanırken, Türkiye Barolar Birliği Başkanı Av. Erinç Sağkan’ın çok değerli uyarılarda bulunduğu konuşmasının yayınlanması, Cumhurbaşkanlığı ekibi tarafından engellendi." ifadelerini kullandı.

Erdoğan'a seslenen Kılıçdaroğlu, "Erdoğan millet ile devlet kurumları arasına ekilmiş bir fitne arıyorsa, önce aynaya, sonra da etrafına bakmalıdır" dedi.

Adli Yıl Açılış Töreninde Erdoğan’ın konuşması neredeyse tüm televizyonlarda canlı yayınlanırken, Türkiye Barolar Birliği Başkanı Av. Erinç Sağkan’ın çok değerli uyarılarda bulunduğu konuşmasının yayınlanması, Cumhurbaşkanlığı ekibi tarafından engellendi. — Kemal Kılıçdaroğlu (@kilicdarogluk) September 1, 2023





Erinç Sağkan'ın konuşmasının canlı yayın frekansının sadece Cumhurbaşkanlığı'na ait araçlardan alınması nedeniyle keyfi olarak engellendiği öğrenildi.

TBB Başkanı Erinç Sağkan'ın konuşmasından öne çıkan şöyle:

'Atalay'ın olması gereken yer, demir parmaklıklar arkası değil'

Egemenlik kayıtsız şartsız milletindir" ilkesinin en somut ifadesi olan Yüce Meclisimize seçilen hukukçu milletvekillerine, Türkiye Barolar Birliği Başkanı, ama her şeyden evvel hukukçu bir meslektaşları olarak gönderdiğim mektupta da ifade ettiğim üzere, Türkiye Barolar Birliği; yasama organımızın demokrasiye, insan hak ve özgürlüklerine, hukuk devletinin işlerliğine katkı sağlayacak her adımında; hukuksuzluklara ve hak ihlallerine karşı verilecek her mücadelede dayanışma içinde olmuştur; bundan sonra da olmaya devam edecektir. Ancak belirtmek isterim ki, hukukçu milletvekillerine gönderdiğim bu mektup, olması gerekenden bir eksiktir. Meslektaşımız ve milletin iradesiyle seçilmiş Milletvekili Can Atalay'ın olması gereken yer, demir parmaklıklar arkası değil, Anayasa Mahkemesinin emsal kararları gereğince milletin Meclisi'dir.

'AİHM kararlarının uygulanmaması kabul edilemez'

“Anayasa Mahkemesi ve Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi kararlarının mahkemeler tarafından emsal dosyalarda göz ardı edilmesi, en son uygulanması gereken tutuklama tedbirinin şartları oluşmadığı halde bir cezalandırma aracı olarak uygulanması örnekleri, başta ifade hürriyeti ve adil yargılanma hakkı gibi temel haklarda yargıyı hak ve özgürlüklerin teminatı olma işlevinden uzaklaştırmaktadır. Mahkeme kararları, AYM ve AİHM kararları elbette eleştiriden muaf değildir. Ancak mahkeme kararlarının ne sebeple olursa olsun uygulanmaması, hukukun bir bileşen olduğu hiçbir düzlemde kabul edilemez.”

'Kılavuzumuz Cumhuriyet'in kurucu değerleridir'

Gördüğünüz üzere temelde, geçen sene adli yıl açılış konuşmasında dile getirdiğim sorunlar güncelliğini koruyor. Ancak kararlılıkla dile getirmek isterim ki, son sözüm ve teşekkürüm de ölene kadar aynı kişiye, aynı cümlelerle olacaktır. Çünkü bizim şükranımızın birincil muhatabı da yolumuzu aydınlatan ışığın kaynağı da Gazi Mustafa Kemal Atatürk'tür. Bize bu umuda ve hüzne doygun coğrafyada Türkiye Cumhuriyeti'ni ilelebet payidar kılacak hukuk devletini yeniden, eskisinden daha sağlam şekilde tesis etmenin azmini, kararlılığını ve cesaretini veren, o mavi gözlü Selanikli yetimdir.



"Adalet Mülkün Temelidir" yazılan her mahkeme salonu ve eşitliğin, hakkaniyetin, adaletin, bağımsız yargının ve insan onurunun öğretildiği her hukuk fakültesi salonu Mustafa Kemal Atatürk'ün mirasıdır.



Bizler bugün mirasına sahip çıkmak için cübbelerini yeri geldiğinde barınak, yeri geldiğinde yıkılması mümkün olmayan çatı, yeri geldiğinde de tahakkümün karşısında kalkan yapan avukatlarız. Kılavuzumuz, pusulamız, güneşimiz Cumhuriyet'in kurucu değerleri ve Atatürk ilke ve devrimleridir.