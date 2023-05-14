TBB Başkanı: İnternetin daraltılması çok açık bir şekilde milli egemenliğe darbe olur

“İnternetin daraltılması çok açık olarak milli egemenliğe darbe olur” diyen Türkiye Barolar Birliği (TBB) Başkanı Erinç Sağkan, oylar sayılırken internetin kesilmemesi gerektiğine dair uyarıda bulundu.

KRT’de 'Semra Topçu ile Haftanın Panoraması' isimli programa konuk olan Sağkan, Türkiye Barolar Birliği’nin seçim hazırlıklarını anlattı. Sağkan, internet daraltmasına karşı hazırlık yaptıklarını vurguladı ve ıslak imzalı tutanak edinmenin önemli olduğunu belirtti.

Sağkan'ın konuşmasında öne çıkanlar şöyle:



“En büyük sorun internetin kesilmesi. Bu kadar yoğun söyleme karşın internetin bir şekilde müdahale ile karşılaşması, daraltılması çok açık bir şekilde milli egemenliğe darbe olur.

Siyasi partiler ve sivil toplum örgütleri sandık güvenliğine ilişkin hazırlıklar yaptılar. Bu bu kadar net-ağır uyarılara rağmen internet kısıtlanırsa çok açıkça milli egemenliğe vurulan bir darbe olur. Böyle bir sorun yaşanmaması gerekiyor, buna rağmen yaşanırsa muhakkak ki farklı yöntemlerle insanlar internetin sağladığı farklı olanaklarla bunu aşmanın yoluna bakacaklar.

Ancak ne olursa olsun önemli olan ıslak imzalı tutanaklardır. 190 bin sandıktan ıslak imzalı tutanağımızı alırsak, interneti de kesseler, sosyal medyada bant daraltılması da olsa hiçbir şey değişmez. Gerçek veri o tutanaklardaki veridir. O veriler o gün değil de bir gün sonra gerçek sonucu ortaya çıkaracaktır.

İstanbul Büyükşehir Belediyesi seçimlerinde bu yaşandı. Sayın İmamoğlu ‘Benim aldığım oy budur, hakkımı yedirtmem’ diyebildi. Çünkü tutanaklar elindeydi. Net olarak görüyorlardı kazandıklarını."