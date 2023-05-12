CHP'den seçim toplantısı: 'İnternet kesintisi uygulanırsa bu bir darbe girişimidir'

Seçime yönelik önlemleri açıklayan CHP Genel Başkan yardımcıları, "Seçim gecesi bant daraltma ya da internet kesintisi uygulanırsa bu bir darbe girişimidir. Herkesi uyarıyoruz aklınızı başınıza alın" dedi.

T24'ten Eray Görgülü'nün haberine göre; CHP Genel Başkan yardımcıları Oğuz Kaan Salıcı, Muharrem Erkek ve Onursal Adıgüzel, seçim gecesine yönelik alınan önlemleri açıklamak üzere bir toplantı düzenledi.



Gazetecilerin sorularını da yanıtlayan CHP Genel Başkan yardımcıları, "Kamuoyunu düzenli olarak bilgilendireceğiz, hiç kimsenin şüphesi olmasın" dedi. 192 binden fazla sandığın kurulacağına dikkat çekilen açıklamada, okul sorumlusu, okul bilişim sorumlusu ve avukatlar olmak üzere 563 bin 784 sorumlunun görevlendirildiği bildirildi.

'500 binin üzerinde sorumlu görev yapacak'

Seçim sürecinin kirletildiğini belirten Erkek, "Muhalefetin kazandığını gören iktidar hukuka aykırı girişimlerde bulunuyor" dedi.



Seçim güvenliği için 500 binin üzerinde sorumlunun görevlendirildiğini kaydeden Erkek, şunları söyledi:

"Bu yaşayan bir sistem. İçinde gönüllüler, müşahitler var. Seçim iklimi kirletiliyor. Biz seçime hazırız ve birinci turda kazanıyoruz. 13. Cumhurbaşkanı olarak Kılıçdaroğlu’nu yüzde 50’nin üzerinde bir oyla onaylıyoruz. Tek partili hayattan nasıl çok partili hayatta geçişte nasıl kimsenin burnu kanamadıysa bu kez de kimsenin burnunun kanamaması için çok büyük önlemler aldık."

'Eğer internet kesiliyorsa hiçbir şey normal değildir'

"Önce seçim listelerini çalıştık. Yabancı göçmenlerin ne kadarının seçmen ne kadarının seçmen olmadığını kontrol ettirdik" diyen Adıgüzel, "Sandık görevlilerini tespit ettik. Her okulda bir hukuk görevlimiz var. Seçim güvenliği ıslak imzalı tutanakların elde edilmesiyle sağlanacak. Biz ıslak imzalı tutanakların hepsini elde edeceğiz. Lütfen oy kullandığınız sandığın oy sayımını kontrol edin, denetleyin. Bu süreç ancak sandıkların kontrol edilmesiyle mümkün olacak" ifadelerini kullandı.



CHP olarak kamuoyuna periyodik açıklama yapacaklarını kaydeden Adıgüzel, "İnternet kesintisi olur mu?" sorusuna şu yanıtı verdi:

"Eğer o gün internet kesiliyorsa, bant daraltılıyorsa hiçbir şey normal değildir. Sandıktan çıkacak milli iradeye karşı bir kalkışmadır. Bürokratlar da eğer bu süreç de yer alacaksa, onları da uyarıyoruz akıllarını başlarına alsınlar. Siber saldırılar olabilir onlara karşı da itirazlarımızı yapacağız. Birçok felaket senaryosunu gözden geçirdik. B ve C planlarımız hazırız. Ama bunları şimdilik söylemiyoruz."

'Bant daraltılırsa bu bir darbe girişimidir'

Erkek de, "İnternet kesilir ya da bant daraltılırsa bu bir darbe girişimidir. Herkes aklını başına alsın. Kanunsuz emir verenler ve uygulayanlar suç işlemiş olur. İnternet kesilirse seçim sürecine müdahaledir. Herkes oyunu kullansın. Sandık sonuç tutanakları sandık kurulu üyelerine ve müşahitlerine verilecek başka hiçbir yere verilmeyecek. Biz yayın yasağının kalkmasıyla birlikte vatandaşı düzenli olarak bilgilendireceğiz" diye konuştu.

'Anadolu Ajansı’nın ne dediği bizi ilgilendirmiyor'

Seçim gecesi kendi tutanakları üzerinden kamuoyunu bilgilendireceklerini dile getiren Salıcı ise, "Biz Anadolu Ajansı ile yarış halinde olmayacağız. YSK’yı kontrol eden, YSK’nın bir adım önünde olan, hızlı değil ama doğru sonuç açıklamaya odaklanacağız" dedi.



Seçim gecesi Anadolu Ajansı’nın "kazandı" demesinin inandırıcı olmayacağını kaydeden Salıcı, "Anadolu Ajansı'nın ya da TRT’nin ne söylediği bizi ilgilendirmiyor. Kendi öz gücümüzle kendi öz gücümüze güvenerek yarışma babından değil, doğru sonuç verme, seçimin doğru sonuçlarının ne olduğunu açıklama üzerinden gideceğiz" diye konuştu.