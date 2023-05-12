İlhan Taşçı'dan uyarı: TRT’de seçim gecesi için paralel yapı mı oluşturuldu?

Radyo Televizyon Üst Kurulu (RTÜK) üyesi İlhan Taşçı, seçim akşamı için TRT’de "paralel yapı" kurulduğunu söyledi ve manipülasyonlara karşı uyardı.

Sosyal medya hesabından paylaşım yapan Taşçı, bu konudaki ayrıntıları da paylaştı.

TRT Genel Müdürü Zahid Sobacı’dan randevu istediğini ancak dönüş alamadığını belirten İlhan Taşçı'nın açıklamaları şöyle:

"Seçim günü (TRT'de) yapılacak yayınlarda görevli tüm personel yeni bir güvenlik soruşturmasına tabi tutuldu.

Seçim günü görevli olan bu personelin bir kısmı kadrolu memur, kalanı özel sözleşmeli statüsünde olan, yani zaten gerekli güvenlik incelemesi yapılmış olan ve olması gereken bu çalışanlar için neden yeni bir soruşturmaya gereksinim duyuldu?

'Neyi görmeleri istenmiyor?'

Seçimin yapılacağı pazar günü ile seçimi takip eden pazartesi günü normal mesaisi veya nöbeti olan kimi personelin insan kaynakları tarafından telefonla aranarak işe gelmemeleri talimatı verildiğini öğrendik. Bu uygulamaya neden gereksinim duyuldu? Neyi görmeleri istenmiyor!?

Bir süredir TRT'de görevlendirilen İletişim Başkanlığı ve İçişleri personeli hangi amaçla kurumdadır? Bunlar arasında seçim günü mesai yapacak olan var mıdır? Sn Muharrem Erkek'in İçişleri Bakanlığı için işaret ettiği gibi bir “paralel yapı” da burada mı oluşturuluyor?

'Yeni ekiplere neden ihtiyaç duyuldu?'

Ocak ayından bugüne kurum bünyesine katılan 700'ü aşkın yeni personelden kaçı seçim yayınlarında görevlendirildi? Bu kişilerin unvan ve sorumlulukları nedir? Bazılarının seçim günü sahada haber takibi yapacağı, bu kişilere kamera ve yayın ekipmanı tahsis edildiği söylenmektedir.

Yurdun her yerinde yerleşik onlarca tecrübeli kameraman ve muhabirin bulunduğu TRT gibi köklü bir kurumda seçim öncesi bu "yeni" ekiplere neden ihtiyaç duyulmuştur?

'Bir tam kat boşaltıldı' iddiası

TRT’de maaş ve uzmanlıklarının ne olduğunu kimsenin bilemediği bir danışman ordusu kurduğunuz ve bu kişiler için ana binada bulunan bir tam katı boşaltarak buradaki yayın personelini 20-25 kişilik açık ofislere taşımayı kararlaştırdığınız iddialarına yanıtınız nedir?

Dünyanın saygın kamu yayıncıları AFP, BBC, DW ve Reuters’ın güvenilirliklerinin altında yatan iktidarların değil kendilerini finanse eden halkın yayıncısı olmaları ve hesap verebilirlikleridir. Randevu dahi veremeyen TRT için de hesap verebilirlik ve şeffaflık kaçınılmazdır."