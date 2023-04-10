'Tayyip ağabeyin ayakkabısını yalamamız lazım' diyen AKP'li Yediyıldız bu kez aday yapılmadı

“Biz Tayyip ağabeye ihaneti bırak sırtımızda taşımamız lazım. Yani ayakkabısını elimizle yalamamız lazım” sözleri gündem olan AKP Ordu Milletvekili Şenel Yediyıldız, 14 Mayıs listelerinde yer bulamadı.



Sosyal medya hesabından bir paylaşımda bulunan Yediyıldız, “2018 yılında Genel Başkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğanın takdiri ve halkımızın teveccühü ile 27. Yasama Döneminde Ordu Milletvekili olarak görev yaptığım AK Partimizde bayrağı yol arkadaşlarıma devrediyorum” dedi.



Şenel Yediyıldız katıldığı bir yerel televizyon programında, "Tayyip ağabey Türkiye'nin başında. Dünyanın lideri. Biz, bu kaz kafamızla - özür dilerim, kusura bakma. Kendi kendimize ihanet etmek gibi bazı şeylere sapıyoruz. Şimdi kalkıp da böyle ucuz sebeplerle Tayyip ağabeye ihanet etmek, Türkiye'ye ihanet etmektir. Böyle sebeplerle Tayyip ağabeye ihanet etmek mazlumlara ihanet etmektir. Ukrayna da Rusya da Tayyip ağabeyden bir şeyler bekliyor ve de onları yapıyorlar görüyorsunuz. Daha ne olacak, biz Tayyip ağabeye ihaneti bırak sırtımızda taşımamız lazım. Yani ayakkabısını elimizle yalamamız lazım" demişti.