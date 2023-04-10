İşte AKP'de milletvekili listesinin dışında kalan 13 kritik isim

AKP'de İçişleri Bakanı Süleyman Soylu dahil bakanların tamamı milletvekili adayı gösterilirken sadece Sağlık Bakanı Fahrettin Koca ile Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy’un adı listede yer almadı.

AKP'deki üç dönem kuralına takılan Meclis Başkanı Mustafa Şentop, Genel Başkan Vekili Binali Yıldırım, Grup Başkanı İsmet Yılmaz, Grup Başkanvekilleri Bülent Turan, Mustafa Elitaş ile Yılmaz Tunç, Genel Başkan Yardımcıları Hayati Yazıcı, Ali İhsan Yavuz, Hamza Dağ, Nurettin Canikli, Vedat Demiröz ve Genel Sekreter Fatih Şahin de listede yer almadı.