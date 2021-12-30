Tayyar’dan partisine İmamoğlu uyarısı: 20 yıllık emeğe yazık olur...

AKP Merkez Karar ve Yönetim Kurulu (MKYK) Üyesi Şamil Tayyar, sosyal medya hesabı üzerinden bir açıklama yaparak partisini ‘İmamoğlu’ konusunda ikaz etti.

Yaptığı açıklamada, İstanbul Büyükşehir Belediyesi Başkanı Ekrem İmamoğlu’nun görevden alınmasının "hiç hak etmediği bir pâye olacağını" ifade eden Tayyar, “Lafım ortaya. İsteyen istediği payı alır” dedi.

AKP’li Şamil Tayyar’ın açıklaması şu şekilde:

“İmamoğlu’nun görevden alınması, hiç hak etmediği pâye olur. 20 yıllık emeklerimize, bu güzel ülkenin geleceğine yazık olur. Lafım, ortaya. İsteyen istediği payı alır”.