Şamil Tayyar'dan Kılıçdaroğlu'na: Sokakları dar ederiz

AKP Merkez Karar ve Yönetim Kurulu (MKYK) Üyesi Şamil Tayyar, mülakat gündemine dair Milli Eğitim Bakanlığı'na görüşmeye giden ancak içeriye alınmayan CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nu sosyal medya üzerinden tehdit etti.

Şamil Tayyar'ın ilgili paylaşımı şöyle:

"Hadi Merkez Bankası, TÜİK anladık, şov yaptık, konuştuk, güldük, geçtik.

Şimdi MEB.

Niyet 'sivil itaatsizlik' oluşturup sokakları hareketlendirmekse meşruiyet zeminini kaybedersiniz.

Sandık dışı her çabanızın karşında durur, sokakları dar ederiz"