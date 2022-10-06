Tayvan'dan Çin açıklaması: Saldırı sayarız

Tayvan Savunma Bakanı Chiu Kuo-cheng dün yaptığı açıklamada, Çin'in Tayvan Boğazı'ndaki askeri hareketleriyle iki taraf arasındaki zımni anlaşmayı kasten yok ettiğini söyledi. Resmi bir anlaşma anlaşmayla tanımlanmayan Tayvan Boğazı'ndaki sınır ihlallerinin, Tayvan'ın "kırmızı çizgisini" aşması halinde karşılık vereceklerini belirten Savunma Bakanı Chiu, bu durumda Tayvan'ın kesinlikle karşı saldırıya geçeceğini ifade etti.

Taiwan News'in bildirdiği habere göre, Tayvan Parlamentosu'nda konuşan Chiu Tayvan'ın "kırmızı çizgisini" tam olarak tanımlamazken, Çin uçakları ve insansız hava araçlarının Tayvan karasularını ihlallerinin devam ettiğini belirtti.

'Karşılık vereceğiz'

Tayvan Dışişleri ve Ulusal Savunma Komitesi toplantısında kendisine yöneltilen "Tayvan Boğazı'ndaki 'orta çizgi' halen mevcut mu?" sorusunu Savunma Bakanı Chiu Kuo-cheng, "Tayvan Boğazı'ndaki orta çizginin başlangıçta sözsüz bir anlaşmayı. Ancak bu zımni anlaşma halihazırda Çin tarafından kasten yok edildi. Durumun eskisine geri dönmesi zor olacaktır" diye yanıtladı.

Chiu Kuo-cheng, Çin'in savaş uçaklarının Tayvan'ın hava sahasını ihlal etmesi halinde, bu durumu "ilk saldırı" olarak değerlendireceklerini belirterek, karşılık vereceklerini açıkladı. Chiu, Tayvan silahlı kuvvetlerinin orta hattın doğusundaki devriye alanları ve eğitim bölgelerinin de değişmediğini söyledi.

Çin'in "yeni normal durum" inşası üzerinde çalıştığını belirten Chiu, "Ama biz değişmeyeceğiz. Geldiklerinde dimdik duracağız. Pes etmeyeceğiz" dedi.

Pelosi'nin ziyaretinin ardından hareketlilik sürüyor

"Tek Çin" prensibi kapsamında Tayvan'ı kendi toprakları olarak gören Çin, ABD Temsilciler Meclisi Başkanı Nancy Pelosi'nin ağustos ayında adayı ziyaretinin ardından Tayvan Boğazı'nda büyük çaplı tatbikatlar düzenlemişti.

Tayvan, Pelosı'nin ziyaretinin ardından Çin uçaklarının hava sahası ihlallerinde bulunduğunu belirterek, durumun halen ziyaret öncesine dönmediği bildirilmişti.