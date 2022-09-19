Çin'den Biden'ın 'Saldırı halinde Tayvan'ı savunacağız' açıklamasına tepki

Çin Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Mao Ning bugün yaptığı açıklamada, Pekin'in ABD Başkanı Joe Biden'ın Tayvan hakkındaki açıklamaları nedeniyle memnuniyetsizlik duyduğunu belirterek, Çin'in ABD'ye sert bir yanıt vereceğini söyledi.

Mao Ning, ABD'nin 'Tek Çin' ilkesini ve Çin-ABD bildirilerini ihlal ettiğini belirterek, ABD'nin Tayvan'ın bağımsızlığını destekleme yönündeki taahhütlerini geri çekmesi gerektiğini dile getirdi.

ABD Tayvan'daki "bağımsızlık yanlısı ayrılıkçı güçlere" yanlış sinyaller gönderdiğini belirten Çin Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Mao, "Barışçıl yeniden birleşme için elimizden gelenin en iyisini yapmaya hazırız. Aynı zamanda, ayrılmaya yönelik hiçbir faaliyete müsamaha göstermeyeceğiz" dedi.

ABD'nin son dönemdeki hareketlerinin Çin-ABD ilişkilerinde bozulmaya neden olduğunu hatırlatan Mao, "Dünyada tek bir Çin var, Tayvan Çin'in bir parçası ve Çin Halk Cumhuriyeti hükümeti Çin'in tek meşru hükümetidir" ifadelerini kullandı.

ABD Başkanı Joe Biden dün yaptığı açıklamada, ABD ordusunun olası bir Çin işgali halinde Tayvan'ı savunacağını söylemişti.