Joe Biden: Tayvan saldırıya uğrarsa savunacağız

ABD Başkanı Joe Biden, ABD kuvvetlerinin bir "Çin işgali" durumunda Tayvan'ı savunacağını söyledi. Pazar günü CBS'te katıldığı programda konuşan Biden, ​​ABD kuvvetlerinin Tayvan'ı savunup savunmayacağı sorulduğunda, "Evet, eğer gerçekten eşi görülmemiş bir saldırı olduysa yapacağız" yanıtını verdi.

Ukrayna'dan farklı olarak ABD güçlerinin bir "Çin işgali durumunda Tayvan'ı savunacağını mı kastettiği" sorulduğunda Biden, "Evet" yanıtını verdi.

'Tayvan'ın bağımsızlığını desteklemiyoruz'

Öte yandan The Guardian'a konuşan bir Beyaz Saray sözcüsü, Biden'ın sözlerine ilişkin "ABD'nin Tayvan politikasının değişmediğini" söyledi.

CBS'teki röportajında ​​Biden, ABD'nin Tayvan'ın bağımsızlığını desteklemediğini yineledi ve Washington'un Taipei'yi değil Pekin'i resmen tanıdığı bir “Tek Çin” politikasına bağlılığını sürdürdüğünü ifade etti.

Geçen yıl Ekim ayında ABD'nin Tayvan'ı askeri olarak savunup savunmayacağı sorulduğunda Biden, "Evet, bunu yapma taahhüdümüz var" demişti. Aynı dönem bir Beyaz Saray sözcüsü, Biden'ın ABD politikasında herhangi bir değişiklik ilan etmediğini söylemişti.