Tayvan: Çin'in ada çevresinde askeri hareketliliği devam ediyor

Tayvan Savunma Bakanlığı'ndan, Çin'e ait 17 savaş uçağı ve 5 geminin, Tayvan çevresinde görüntülendiği açıklandı.

Açıklamada uçaklardan yedisinin Tayvan Boğazı'nda tarafların etki alanlarını sınırladığı kabul edilen hava ve deniz hattının doğusuna ve Tayvan'ın "Hava Savunma Tanımlama Bölgesi" ilan ettiği bölgenin güneybatı bölümüne uçtuğu belirtildi.

Açıklamada, Çin'e ait hava ve deniz araçlarının, elektronik takip araçları, devriye uçakları, gemiler ve yer füze sistemleriyle izlendiği aktarıldı.

ABD Temsilciler Meclisi Başkanı Nancy Pelosi'nin ziyaretinin ardından, Çin'in Tayvan Boğazı'nda uçuşları ve gemi devriyelerini düzenli hale getirdiği gözlemleniyor.