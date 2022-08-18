ABD ve Tayvan resmi ticaret görüşmelerine başlıyor

ABD ve Tayvan'ın "ekonomik açıdan anlamlı sonuçlara" ulaşmak için resmi ticaret görüşmelerine başlayacakları bildirildi. Tayvan tarafı, görüşmelerde Çin'in "ekonomik baskısının" da ele alınacağını belirtti.

Reuters'in haberine göre, Washington ve Taipei yönetimleri Çin'in etkisini kırmak için tasarlanan ekonomik planlara ek olarak, yeni bir girişime hazırlanıyorlar.

ABD Ticaret Temsilciliği Ofisi, tarafların "müzakere yetkisi üzerinde uzlaşmaya vardığını" ve görüşmelerin Eylül ayında başlayabileceğini açıkladı.

ABD Ticaret Temsilcisi Yardımcısı Sarah Bianchi, "Daha adil, daha müreffeh ve dirençli bir 21. yüzyıl ekonomisinin inşasına yardımcı olacak müzakere yetkisindeki ticaret alanlarını kapsayan yüksek standartlı taahhütler ve anlamlı sonuçlar elde etmek için iddialı bir program izlemeyi planlıyoruz" dedi.

Tayvan'ın Ticaret Müzakerecisi John Deng verdiği demeçte, görüşmelerin gelecek ay başlayabileceğini ve uzun yıllardır istenen serbest ticaret anlaşmasının görüşmeler sonucunda onaylanabileceğini umduğunu dile getirdi. Deng, ABD ve Tayvan'ın ticaretin kolaylaştırılması, düzenleyici uygulamalar ve ticaretin önündeki ayrımcı engellerin kaldırılması gibi konuların görüşmelerin gündeminde olacağını sözlerine ekledi.

Deng karşılaşabilecekleri en önemli engelin, Çin'in ekonomik zorlaması olacağını belirterek, "Çin ekonomik zorbalığı, sadece ABD veya Tayvan'a değil, birçok ülkeye uyguluyor. Küresel ekonomiye ve ticaret düzenine zararı büyük" yorumunu yaptı.

Çin tarafından yapılan açıklamalarda, ABD ile Tayvan arasında yeni ticari girişimlere "kesinlikle" karşı çıkıldığı hatırlatıldı.