Çin: ABD 'tek Çin' politikasına bağlı kalmalı

Çin Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Wang Wenbin, ABD-Çin Ortak Bildirisi’nin imzalanmasının 40’ıncı yıl dönümüyle ilgili değerlendirmede bulundu. Wang Wenbin, söz konusu bildirinin “Şangay Bildirisi” ile Çin-ABD ikili ilişkilerinin siyasi zeminini oluşturduğunu, ilişkilerin çekirdeğinde "tek" Çin ilkesinin bulunduğunu belirtti.

Wang, ikili ilişkilerin sorunsuz şekilde ilerlemesinin ve Tayvan Boğazı’ndaki barışın güvence altına alınmasının ancak tek Çin ilkesinin ihlal edilmemesi durumunda sağlanabileceğinin defalarca kanıtlandığını ifade etti.

Tek Çin ilkesini çiğnemenin riskli ve sorumsuzca bir eylem olduğuna söyleyen sözcü, ABD’nin aldatıcı yollarla sözde “İki Çin” olduğuna dair planında ısrar etmemesi gerektiğini belirtti.

'Çin kararlılıkla yanıt verecek'

Çin Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Wang, ABD'nin Hint-Pasifik Koordinatörü Kurt Campbell’in Tayvan konusundaki açıklamalarına tepki gösterdi.

Sözcü Wang, Çin’in ABD’nin provokasyonlarına karşılık vererek, meşru haklarını korumak için adım attığını belirtti.

Wang, "Nancy Pelosi’nin ABD yönetiminin desteğiyle Tayvan’a yaptığı ziyaret, Çin’in egemenliğini zedelediği ve iç işlerine müdahale ettiği gibi, Tayvan Boğazı’nın barış ve istikrarına da büyük zarar verdi. Çin, buna elbette kararlılıkla yanıt verecekti” ifadesini kullandı.

'Tayvan konusunda 'ateşle oynayanların' sonu iyi olmayacak'

Tayvan Boğazı’ndaki barış ve istikrarı bozan tarafın Çin değil ABD olduğunu belirten sözcü, “Çin ve ABD’nin 1978 yılında imzaladığı diplomatik ilişkilerin kuruluşuna ilişkin bildiride, Çin Halk Cumhuriyeti hükümetinin Çin’i temsil eden tek meşru hükümet olduğu ve Tayvan’ın Çin’in bir parçası olduğu vurgulandı. Bu statüko, onlarca yıldır da hiç değişmesi. Ancak, şu an bu statüko bozuluyor. Bunu bozan da Çin değil, ABD ve Tayvan’daki ayrılıkçılar” diye konuştu.

ABD’ye iki ülke arasındaki anlaşmalara ve uluslararası ilişkilerin temel normlarına uyma çağrısı yapan Wang, ‘‘Ateşle oynayanların sonu iyi olmayacak, Çin’in egemenliğini ihlal edenler kesinlikle cezalandırılacak” yorumunu yaptı.

ABD Ulusal Güvenlik Danışman Yardımcısı ve Ulusal Güvenlik Konseyi Hint-Pasifik Koordinatörü Kurt Campbell, Çin’in Tayvan konusunda ‘‘aşırıya kaçan’’ tedbirler aldığını söylemişti.