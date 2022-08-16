Çin’den Tayvanlı siyasetçilere yaptırım kararı

Çin-Tayvan arasındaki gerilim devam ederken, Çin hükümeti Tayvanlı siyasetçiler hakkında yaptırım kararı açıkladı.

Çin Komünist Partisi'ne bağlı Tayvan İşleri Ofisi, yaptırım uygulanacak 7 kişinin ve ailelerinin Çin anakarasına, Hong Kong'a ve Makao'ya giremeyeceklerini, bu kişilerin bağlı oldukları kuruluş ve teşkilatların da anakaradaki kuruluş ve bireylerle işbirliği yapamayacağını duyurdu.

'Tayvan'ın iflah olmaz savunucuları provokasyon yapıyor'

Tayvan İşleri Ofisi'nden yapılan açıklamada, "Bu kişilerin bağlı oldukları şirketlerin ve mali sponsorlarının anakaradan kâr elde etmelerine müsaade edilmeyecek" denildi. Söz konusu kişilere yönelik yaptırımlara yenilerinin ekleneceği ve yaptırımların ömür boyu süreceği belirtildi.

Açıklamada, "Bir süredir, Tayvan bağımsızlığının iflah olmaz savunucuları, dış güçlerle birlikte hazırladıkları planlarla bağımsızlık provokasyonları yapmak, Tayvan Boğazı'nın iki yakasını alenen karşı karşıya getirmek ve boğazın barış ve istikrarının kasten altını oymak için ellerinden geleni yapıyorlar" ifadeleri kullanıldı.

Yaptırım uygulanacak 7 kişiden 6'sının Demokratik İlerleme Partisi üyesi, diğerinin ise Yeni Güç Partisi üyesi olduğu bildirildi.

ABD heyetinin ikinci Tayvan ziyareti

ABD Massachusetts Senatörü Edward Markey'in başkanlığındaki ABD Kongresi heyeti haftasonu Tayvan'ı ziyaret etmişti.

Heyet, Tayvan yöneticisi Tsai Ing-wen ile de bir araya gelmişti.

ABD Temsilciler Meclisi Başkanı Nancy Pelosi'nin Tayvan ziyaretinden 12 gün sonra gerçekleştirilen ziyaret, Pekin yönetiminin tepkisini çekmişti.

Çin Halk Kurtuluş Ordusu, ziyaretin ardından Tayvan'ın çevresinde dün yeniden tatbikat düzenlemeye başlamıştı.