Çin Tayvan'ın çevresinde yeni askeri tatbikatlar düzenledi

Çin Savunma Bakanlığı, ABD Kongresi heyetinin dün Tayvan'a yaptığı ziyaretin ardından, Tayvan çevresinde yeni askeri tatbikatlar düzenlediğini belirtti.

Çin Savunma Bakanlığı'nın açıklamasında, "15 Ağustos'ta Çin Halk Kurtuluş Ordusu'nun Doğu Komutanlığı, Tayvan çevresindeki deniz ve hava sahasında çok boyutlu müşterek bir savaşa hazırlık devriyesi ve muharebe tatbikatları düzenledi" denildi.

'Çin’i kısıtlama girişimi başarısızlığa uğrayacak'

Çin Savunma Bakanlığı Sözcülüğü, Çin’in birleşmesini engelleyen bütün girişimlerin başarısızlığa uğrayacağını söyledi. ABD Kongresi heyeti, dün Tayvan bölgesini ziyaret etti.

Çin Savunma Bakanlığı Sözcüsü Wu Qian, bu ziyaretin Tek Çin politikasının yanı sıra Çin ile ABD arasındaki üç ortak bildiriye aykırı olduğunu, Çin’in egemenliğini ve toprak bütünlüğünü ihlal ettiğini söyledi.

Tayvan’ın Çin toprağının bir parçası olduğunu yineleyen Wu Qian, Tayvan sorununa yabancı güçlerin müdahale etmesine izin vermeyeceklerini söyledi. Açıklamada, “ABD ve Tayvan Demokratik İlerleme Partisi’ne şunu hatırlatmak istiyoruz: Tayvan’ı kullanarak Çin’i kısıtlama girişimi, kesinlikle başarısızlığa uğrayacak. ABD’ye dayanarak sözde bağımsızlık elde etme çabası da boşa gidecek” dedi.

Tayvan'a 12 gün arayla ikinci ABD ziyareti

ABD'nin Tayvan'daki temsilciliği olarak bilinen ve büyükelçilik gibi çalışan Amerikan Enstitüsü'nden yapılan açıklamada, Demokrat Partili Massachusetts Senatörü Ed Markey'nin öncülüğündeki 5 kişilik ABD Kongresi heyetinin Asya turu kapsamında Tayvan'ı ziyaret ettiği duyurulmuştu.

ABD Temsilciler Meclisi Nancy Pelosi'nin gerçekleştirdiği ziyaret, ABD ile Çin arasında krize yol açmıştı. Çin Pelosi'nin ziyaretin ardından da Tayvan çevresinde askeri tatbikatlar düzenlemişti.