Pelosi'nin ziyaretinin ardından ABD Kongresi heyeti Tayvan'ı ziyaret etti

ABD'nin Tayvan'daki temsilciliği olarak bilinen ve büyükelçilik gibi çalışan Amerikan Enstitüsü'nden yapılan açıklamada, Demokrat Partili Massachusetts Senatörü Ed Markey'nin öncülüğündeki 5 kişilik ABD Kongresi heyetinin Asya turu kapsamında Tayvan'ı ziyaret ettiğini belirtildi.

Heyetin, adadaki üst düzey yetkililerle, ABD-Tayvan ilişkileri, bölgesel güvenlik, ticaret, yatırım ve diğer konularda görüşmeler yapacağı açıklandı. Markey'e, ziyarette Cumhuriyetçi Partili Temsilciler Meclisi üyesi Aumua Amata Coleman ile Demokrat Partili Temsilciler Meclisi üyeleri John Garamendi, Alan Lowenthal ve Don Beyer eşlik ettiği bildirildi.

Pelosi'nin Tayvan ziyareti

Pelosi ve ABD heyetinin gerçekleştirdiği ziyaret, ABD ile Çin arasında krize yol açmıştı. Çin, ziyaretin ardından Tayvan çevresinde askeri tatbikatlar düzenlemişti.

Çin Halk Kurtuluş Ordusu, tatbikatların 10 Ağustos itibariyle sona erdiğini açıklamıştı. Ancak, Tayvan yetkilileri Çin'in bölgedeki askeri faaliyetlerine devam ettiğini belirtiyor.

'Tek Çin' politikası

Çin hükümeti, "tek Çin" politikası kapsamında Tayvan'ı ülkenin parçası olarak tanımlıyor. Ayrıca Pekin yönetimi, devletlerin ve uluslararası kurumların Tayvan'la diplomatik ilişkilerini sona erdirmesini talep ediyor.