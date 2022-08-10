Çin'den Tayvan belgesi: Güç kullanımı son çare olacak

ABD Temsilciler Meclisi Başkanı Nancy Pelosi'nin Tayvan'a düzenlediği provokatif ziyaretin ardından ada çevresinde başlattığı kapsamlı askeri tatbikatı tamamlayan Çin, Tayvan sorununa ilişkin yeni bir hükümet belgesi yayımladı.

Çin'in Tayvan sorunu üzerine 1993 ve 2000 yıllarında yayımladığı belgelerin ardından üçüncü belge olan "Tayvan Sorunu ve Yeni Dönemde Çin'in Yeniden Birleşmesi" başlıklı belgede Çin halkının ve Çin Komünist Partisi'nin ada ile anakaranın yeniden birleşmesine bağlılığı ifade edildi. Belgede şöyle denildi:

"Biz tek Çin'iz ve Tayvan Çin'in bir parçasıdır. Bu, tarih ve hukuk tarafından desteklenen tartışılmaz bir gerçektir. Tayvan hiçbir zaman bir devlet olmamıştır; Çin'in bir parçası olarak statüsü değiştirilemez."

Çin Devlet Konseyi'nin Tayvan İşleri Ofisi ve Enformasyon Ofisi tarafından yayımlanan belgede ABD'nin Tayvan üzerindeki provokasyon girişimlerine de işaret edildi.

Çin anakarasının Tayvan adası ile "yeniden birleşmesi" hedefinden vazgeçilmeyeceği vurgulanan belgede, ABD'nin Tayvan'daki güçleri sorun çıkarmak için kışkırttığı, bu durumun devam etmesinin gerilimi tırmandıracağı dile getirildi.

Bu durumun ABD-Çin ilişkilerinin daha fazla kesintiye uğramasına yol açacağı belirtilen belgede bunun ABD'nin kendi çıkarlarına da ağır zarar vereceği kaydedildi.

'Güç kullanımı en son çare'

Tayvan'daki ayrılıkçılığa ve dış müdahalelere karşı Çin'in güç kullanımından vazgeçmeyeceği ve gerekli tüm önlemleri alma hakkını saklı tuttuğu belirtilen belgede, "(Bu önlemler) Tayvan'daki Çinli kardeşlerimizi hiçbir şekilde hedef almıyor. Zorlayıcı koşullar altında güç kullanımı başvurulacak en son çare olacaktır" denildi. Belgede şu ifadelere de yer verildi:

"Barışçıl yeniden birleşme için geniş bir alan yaratmaya hazırız, ancak ayrılıkçıların faaliyetlerine hiçbir şekilde yer bırakmayacağız. En büyük samimiyetle çalışacağız ve barışçıl yeniden birleşmeyi sağlamak için en yüksek çabayı göstereceğiz."