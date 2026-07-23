Tayvan interneti kasıtlı yavaşlatacak: Tatbikat öncesi Starlink'e yeşil ışık

Tayvan'ın ilk kez mobil ağ kesintisi senaryosunu dahil edeceği tatbikat öncesi dikkat çekici bir gelişme yaşandı.

Tayvan Parlamentosu, Elon Musk'a ait ABD merkezli SpaceX'in Starlink uydu interneti hizmetinin ada pazarına girmesinin önünü açacak yasa değişikliğini onayladı.

Tayvan'ın bu yasal düzenlemedeki temel motivasyonunun, Çin ile yaşanabilecek olası bir savaş veya abluka durumunda adanın iletişim altyapısını güvence altına almak olduğu iddia edildi.

Çin merkezli Global Times'ın haberinde ise Tayvan'ın Starlink üzerinden savaş alanında asimetrik bir avantaj sağlama çabasının gerçekçi olmadığı belirtildi.

Tayvan'dan Starlink hamlesi

Tayvan merkezli Economic Daily News'un haberine göre Tayvan Parlamentosu, telekomünikasyon operatörleri için geçerli olan katı mülkiyet kurallarını esneten bir yasa değişikliğini onayladı.

Kamuoyunda "Starlink Maddesi" olarak bilinen bu değişiklikle birlikte telekom şirketlerindeki yabancı sahiplik oranı üzerindeki yüzde 49'luk üst sınır esnetildi.

Şirketlerin yönetim kurulu başkanının Tayvan vatandaşı olma zorunluluğuna, uluslararası uydu iletişim operatörleri için istisna getirildi.

Haberde, bu hamleyle Elon Musk'a ait ABD merkezli SpaceX'in Starlink uydu interneti hizmetinin Tayvan pazarına girmesinin önündeki engelin kaldırıldığı aktarıldı.

Tatbikat öncesinde atılan adım: İnternet kasıtlı şekilde yavaşlatılacak

Söz konusu adımın Tayvan'da yapılması planlanan tatbikattan kısa bir süre önce atılması da dikkat çekti.

Reuters'ın haberine göre, Tayvan ağustos ayındaki yıllık sivil savunma tatbikatları sırasında ilk kez kasıtlı olarak mobil internet hızlarını yavaşlatacak ve acil durumlarda bant genişliğinin yetersiz kalması halinde vatandaşlarının nasıl iletişim kuracağını test edecek.

Hükümet planlama belgelerine ve habere göre, 30 dakikalık yavaşlatma süresi boyunca görüntülü görüşmeler, yayınlar ve sosyal medya görselleri gibi yüksek bant genişliği gerektiren hizmetler, nüfusun yaklaşık yüzde 70'ine ev sahipliği yapan kuzey ve orta Tayvan'daki 14 şehir ve ilçede kullanılamayacak.

Tayvan'ın temel motivasyonu ne?

Tayvan'ın bu yasal düzenlemeyi yapmasının arkasındaki temel motivasyonunun, Çin ile yaşanabilecek olası bir savaş veya abluka durumunda adanın iletişim altyapısını güvence altına almak olduğu iddia ediliyor.

Tayvan halihazırda dünya ile bağlantısını deniz altı fiber optik kablolarla sağlıyor. Bu kabloların geçmişte hasar gördüğü vakalar yaşandı ve olası bir krizde Çin tarafından hedef alınma riski taşıyorlar.

Starlink benzeri alçak yörünge uyduları ise acil durumlarda komuta-kontrol mekanizmalarını ve sivil iletişimi ayakta tutmak için kritik bir askeri/stratejik yedek plan olarak değerlendiriliyor.

'Tayvan'ın Starlink'i abarttığı ortada'

Çin merkezli Global Times'a Tayvan'ın hamlesini değerlendiren Çinli askeri uzman Song Zhongping ise "İster hava savunma tatbikatlarına iletişim kesintisi senaryoları eklemek olsun, ister savaş zamanı hızlı tepki veren bir iletişim sistemi kurmak için Starlink'i devreye sokmaya çalışmak olsun, niyet açık: Mevcut iletişim bağlantılarının kesilmesi durumunda yeni sistemler aracılığıyla askeri operasyonların sürdürülebilirliğini korumak" yorumunda bulundu.

"Ancak Tayvan adasının Starlink ile Çin Halk Kurtuluş Ordusu'na karşı koyma yeteneğini abarttığı ortada" diyen Song, Çin'in güvenilir karşı önlemlere sahip olduğunu söyledi.

Global Times'in haberinde, Çin'e ait yüksek enerjili silahların Starlink'le etkili bir şekilde başa çıkabileceği belirtildi ve mevcut iletişim ağlarının kesilebileceği gibi Starlink iletişim bağlantılarının da karıştırılabileceği aktarıldı.

"Starlink'in getirdiği savaş avantajlarına karşı nasıl etkili bir şekilde karşılık verileceği birçok ülke için önemli bir araştırma odağı haline geldi" diyen Song, başlıca askeri güçlerin halihazırda iki ana yol üzerinden anti-Starlink sistemleri geliştirdiğine dikkat çekti. Song'un aktardığına göre bunlardan biri Starlink'in yer terminallerini karıştırmak, devre dışı bırakmak veya vurmak; diğeri ise yörüngedeki uyduları baskılamak ve onlara karşı koymak.

Öte yandan Song, Elon Musk'ın Tesla da dahil olmak üzere Çin'de önemli ticari çıkarları olduğuna dikkat çekti ve şöyle konuştu:

"Musk kararlarını dikkatlice tartmalı. Eğer Starlink hizmetleri Çin'in Tayvan bölgesine sağlanır ve askeri amaçlarla kullanılırsa, bu onun Çin'deki temel işlerini etkileyebilir ve Çin pazarıyla olan işbirliğine zarar verebilir. Bu tür riskler ciddi şekilde dikkate alınmayı gerektiriyor."

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