Şi’den Trump’a ‘Tayvan’ uyarısı: Aksi takdirde çatışmaya yol açar

Çin Devlet Başkanı Şi, Pekin’i ziyaret eden ABD Başkanı Trump’a Tayvan meselesinin doğru bir şekilde ele alınmaması durumunda iki ülkenin çatışmalar ve hatta çarpışmalar yaşayacağı uyarısında bulundu.

Dış Haberler

Yayın Tarihi: 14.05.2026 , 10:09

ABD Başkanı Donald Trump’ın Pekin ziyareti bugün bir araya geldiği Çin Devlet Başkanı Şi Cinping’in Tayvan konusundaki uyarısıyla başladı.

ABD ile Çin arasında en önemli meselenin Tayvan olduğunu söyleyen Şi, Trump’ı meselenin uygun şekilde ele alınmaması durumunda iki ülke arasında çatışmalar yaşanacağı konusunda uyardı.

Tayvan Boğazı genelinde barış ve istikrarın korunmasının Çin ile ABD arasındaki “en büyük ortak payda” olduğunu belirten Şi bu meselenin iki ülke arasındaki en önemli konu olduğunu dile getirdi.

Trump ile görüşmesinde Şi, Tayvan meselesinin uygun şekilde ele alınması durumunda ikili ilişkilerin genel bir istikrar kazanacağını söyledi.

Aksi durumda ise iki ülkenin çatışmalar ve hatta çarpışmalar yaşayacağını dile getiren Çin Devlet Başkanı, bunun da bütün Çin-ABD ilişkilerini son derece tehlikeli bir konuma sürükleyeceğini ifade etti.

Şi “Tayvan’ın bağımsızlığı” ile Tayvan Boğazı genelindeki barışın “ateş ile su kadar bağdaşmaz olduğunu” belirtti.

ABD bir yandan Pekin’in “tek Çin” politikasını tanısa da Tayvan’a silah satışına devam ediyor. Trump Çin ziyareti öncesinde Tayvan’a silah satışını doğrudan Şi ile görüşebileceğini söylemişti.

ABD’de halen Tayvan’a toplam 14 milyar dolarlık silah satışı paketi Trump’ın onayını bekliyor.

Trump’ın bu meseleyi İran konusunda Çin’in desteğini almak için bir pazarlık unsuru olarak kullanabileceği ileri sürülüyor.

